باسها.. فسحن .. فمات " فيديو"

انتهت قبلات وأحضان تبادلها زوجان من على جسر بيت لحم الشهير في مدينة كوسكو جنوب شرق البيرو، بحادث مأساوي، حيث سقطا من أعلاه، وفارقا الحياة.

وأظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة انغماس هيكتور فيدال 36 عامًا، وزوجته مايبث إسبينوزا 34عامًا، في العناق والقبلات، من أعلى الجسر البالغ ارتفاعه 50 قدمًا، حيث ظهرت الزوجة وهي تضع ظهرها على سور الجسر ومن ثم تجلس فوقه، ثم عانقت زوجها، بينما كانت المركبات تمر على الطريق أسفلهما.

ولفت الزوجة ساقيها على خاصرة زوجها، ليضع الأخير ذراعيه حول كتفيها، ولكن في غضون ثوان فقدت الزوجة توازنها وبدأت في التراجع لخلف الجسر، ثم تشبث الزوجان ببعضهما البعض، في محاولة يائسة حتى لا يسقطا، ولكنهما سقطا أرضًا، حيث أبلغ المارة الطوارئ، ونقلا للمستشفى، ليعلن وفاتهما.