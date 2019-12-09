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بماذا يعد الخزعلي المتظاهرين في العراق؟

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:56
الخزعلي
الخزعلي

لكن.. على الرغم من انفه، وأنف من يقف خلفه، شمس العراق ستشرق.. والحرية قادمة

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