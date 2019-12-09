منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:56 الخزعلي لكن.. على الرغم من انفه، وأنف من يقف خلفه، شمس العراق ستشرق.. والحرية قادمة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند زبدةُ الكلامِ المر في ثورة العراق الحر- علي السوداني بماذا يعد الخزعلي المتظاهرين في العراق؟ أردوغان: تركيا تهدف لتوطين مليون لاجئ بشمال سوريا مايلي سايريس تضع وشم "الحرية" تزامناً مع انفصالها عن ليام هيمسورث تفاقم الأزمة السياسية في لبنان مع تصاعد الضغوط المالية Loading content ...