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بين الحبيب والخطيب.. كله نصيب

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:52
خطبة
خطبة


 لكاتبها:
اجاها عريس.. اتصلت على حبيبها  لحبيبها :
هي : الو ..
هو : شو بدك صارلك  من الصبح بترنيلي.. أنا مش فاضي.. قاعد مع اصدقائي، لا تزعجيني.
بكت وقالت له : اسفة ع الازعاج !.

هو : اوك.. المهم سكري التلفون انا مع رفقاتي؟
هي (تبكي): كون متأكد هي آخر مره برن عليك  بس بدي قول لك إني انخطبت..
امها شافتها تبكي و قالت لها: شو مالك زعلانة هيك.
هي : انا بحب واحد واتصلت به  علشان احكيلوا انو اجاني عريس بس هو مشغول مع أصدقائه.
امها : تستاهلي ياهبلة.
تتركي يلي بدو يفتح بيت وتركدي ورا واحد صايع ؟
هي : خلص انا كرهتو ؟
امها : خلص قومي غسلي وجهك و وروحي العريس وصل وقاعد بالصالون .
هي : خلص راح ارضى بنصيبي و خلص .
غسلت وجهها و لبست و ذهبت إلى الصالون  .. وعينيها محمرين من البكا .. ما قدرت ترفع عيونها لتشوف عريسها ؟.

هو : ممممممممم .. شو مابدك تخليني شوفك ؟
الصوت مش غريب عليها بس هي مش قادرة ترفع راسها .
هو : ارفعي راسك لتشوفيني يا عروس؟
رفعت عيونها وشافته .. وطلع مش حبيبها زي ما ناس توقعت .
طلع ابراهيم تبع الدكان يلي جنب بيتها
وانا كمان فكرتو حبيبها..
أقسم بالله.. ههههههه

 

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