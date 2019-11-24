بين الحبيب والخطيب.. كله نصيب



لكاتبها:

اجاها عريس.. اتصلت على حبيبها لحبيبها :

هي : الو ..

هو : شو بدك صارلك من الصبح بترنيلي.. أنا مش فاضي.. قاعد مع اصدقائي، لا تزعجيني.

بكت وقالت له : اسفة ع الازعاج !.

هو : اوك.. المهم سكري التلفون انا مع رفقاتي؟

هي (تبكي): كون متأكد هي آخر مره برن عليك بس بدي قول لك إني انخطبت..

امها شافتها تبكي و قالت لها: شو مالك زعلانة هيك.

هي : انا بحب واحد واتصلت به علشان احكيلوا انو اجاني عريس بس هو مشغول مع أصدقائه.

امها : تستاهلي ياهبلة.

تتركي يلي بدو يفتح بيت وتركدي ورا واحد صايع ؟

هي : خلص انا كرهتو ؟

امها : خلص قومي غسلي وجهك و وروحي العريس وصل وقاعد بالصالون .

هي : خلص راح ارضى بنصيبي و خلص .

غسلت وجهها و لبست و ذهبت إلى الصالون .. وعينيها محمرين من البكا .. ما قدرت ترفع عيونها لتشوف عريسها ؟.

هو : ممممممممم .. شو مابدك تخليني شوفك ؟

الصوت مش غريب عليها بس هي مش قادرة ترفع راسها .

هو : ارفعي راسك لتشوفيني يا عروس؟

رفعت عيونها وشافته .. وطلع مش حبيبها زي ما ناس توقعت .

طلع ابراهيم تبع الدكان يلي جنب بيتها

وانا كمان فكرتو حبيبها..

أقسم بالله.. ههههههه