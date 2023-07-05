شهر محرم هو الشهر الأول في التقويم الهجري، وهو واحد من الشهور المقدسة في الإسلام. يُعتبر شهر محرم فترة حزن وذكرى للمسلمين في العديد من البلدان، خاصةً في الشيعة حيث يتذكرون استشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في معركة كربلاء في العراق عام 61 هـ.

دعاء شهر محرم

اللهمّ إنّا نسألك السّعة في الرّزق والمال والصحّة والأولاد، ونسألك الدّوام لكل عافية.

اللهمّ في هذا العام نسألك الهُدى والتُّقى والعفاف، واجعل عمرنا كلّه في طاعتك.

اللهمّ في عامك الجديد، رُدّنا إليك ردّا جميلًا واهدنا لما تُحبّ وترضى، وجنّبنا فعل كلّ ما تكره.

دعاء شهر محرم مكتوب

اللهم يا رب إنا نسالك الخير كله في هذا العام القادم ولاتحرمنا من فعل الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الأكرمين.

سبحان اللهم وبحمدك لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت الرءوف تنزل الغيث وتقدر الأقوات قاسم المعاش قاضي الآجال رازق العباد مروي البلاد مخرج الثمرات عظيم البركات.

الهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع وحفظت عني فيه الغيبة ووقيتني فيه بلا علم مني ولا حول ولا قوة الا بك فلك الحمد على ذلك.

اللهم إنا نسأل أن يكون هذا العام عام خير وسلام وأن تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

سبحان اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت الهي موضع كل الشكوى ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظم اسمك في أهَلْ السماء واحمد فعلك في أهَلْ الأرض.

أدعية استقبال شهر محرم مكتوبه

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

دعاء شهر محرم 1445