تاريخ ورق التواليت؟



هل تعرف متى بدأ استخدام ورق التواليت الذي يستخدمه معظم الناس اليوم يومياً تقريباً؟

وهل تعرف ماذا كان يستخدم الناس قبل اكتشافه؟

الحقيقة أن ورق التواليت الذي يستخدم حالياً بدء باستخدامه عام 1990.. ولذلك قصة طويلة.

الصينيون هم اول من استخدم ورق التوايل، قبل حوالي 1300 عام.

ورد ذكره في القرن السادس الميلادي في المحاكم الإمبراطورية الصينية وبين المواطنين الأثرياء الصينيين الآخرين.

وبحلول القرن الرابع عشر كان هناك تصنيع سنوي لحوالي عشرة ملايين حزمة من ورق التواليت في مقاطعة تشجيانغ وحدها.

ما الذي استخدمه الناس قبل استخدام ورق التواليت؟ .

غالبًا ما استخدم الأثرياء القنب أو الرباط أو الصوف لهذه الغاية، في حين ان الفقراء كانوا ينظفون انفسهم في الأنهار ويستخدمون الخرق ، نشارة الخشب ، التبن ، الصخور ، الرمل ، الطحالب ، الأعشاب البحرية ، قشور التفاح ، الأصداف، أي شيء آخر كان في اليد ورخيص أو مجاني.

كان عنصر المسح المفضل لدى الرومان القدماء ، بما في ذلك في الحمامات العامة ، عبارة عن إسفنجة على عصا توضع في المياه المالحة وتوضع مرة أخرى في الماء المالح عند الانتهاء من استخدامها ... في انتظار الشخص التالي ... تخيلوا؟.

أما الاغريق فكانوا أكثر صحة قليلاً ، فقد استخدموا الأحجار وقطع من الطين. أما الامريكيون فاستخدموا حبات الذرة ، وغيرها من اوراق النباتات. حتى أن مزارعي المزارع ابتكروا فتحة فيها بحيث يمكن تعليقها بسهولة في الحمامات لهذا الغرض.

بالنسبة إلى البحارة ، فإن الشيء الشائع هو استخدام كابلات مرساة قديمة متداعية .

تميل شعب الإنويت والشعوب الأخرى التي تعيش في المناطق المتجمدة إلى الذهاب مع كتل من الثلج لمسحها ، والتي ، بخلاف عامل البرودة ، هي في الواقع واحدة من أفضل الخيارات مقارنة بالعديد من الطرق الأخرى المذكورة أعلاه.

حوالي عام 1857 ، جاء جوزيف غايتي مع أول ورق تواليت متوفر تجاريًا في الولايات المتحدة. تم بيع ورقة غايتي الطبية "في عبوات من الأغطية المسطحة التي تم ترطيبها وغمرها بالصبار (حوالي 130 عامًا قبل وقته حيث لم تبدأ شركات تصنيع ورق التواليت في القيام بذلك مرة أخرى إلا في التسعينات). وبيعت ورقة المرحاض الخاصة بـ Gayetty مقابل 50 سنتًا للحزمة الواحدة ، مع 500 ورقة لكل علبة.

حوالي عام 1867 ، بدأ الأخوان إدوارد ، وكلارنس ، وتوماس سكوت ، اللذين باعا منتجات من عربة الدفع ، صنع ورق التواليت وبيعه أيضًا. لقد كانوا أفضل قليلاً من غايتي ، ربما لأن ورق التواليت الأصلي لم يكن مطليًا بصبار ورطب ، وبالتالي كان أرخص. بدلا من ذلك كان مجرد لفات من الورق اللين بعض الشيء (في بعض الأحيان مع شظايا). كان لديهم أيضا فكرة مبتكرة إلى حد ما عن وضع أسماء الشركات التي كانت تشتري ورق التواليت على الورق. لم يتم ذلك في البداية كتحرك تجاري للمساعدة في بيع الورق ، بل كان ذلك بسبب عدم ارتياحهم لإسم عائلتهم حرفياً.

كان وضع أسماء الشركات ، مثل فندق Waldorf ، على ورق التواليت ، نجاحًا كبيرًا مع الشركات التي كانوا يبيعونها وساعدهم في البقاء في العمل حيث فشل غايتي.

بعض الابتكارات البارزة في ورق التواليت التي جاءت على طول:

ورق تواليت مدلفن ومثقب مصنوع من شركة ألباني لورق ورق التغليف في عام 1877 وبعد فترة وجيزة من شركة سكوت بيبر في عام 1879.

في عام 1935 ظهر نسيج ورق مرحاض "خالٍ من الشظايا" .

في عام 1942 ، قدم مصنع الورق سانت أندرو في بريطانيا العظمى ورق التواليت ذو طبقتين.

في عام 1990 ، بدأ العديد من مصنعي ورق التواليت في تقديم أوراق الحمام باستخدام الألوة ، والتي أطلقوا عليها "ابتكارًا رائعًا" مايزال مستخدماً للان.