تبنى بقرة؟

على غرار قطاعات آخرى مرت بأزمة نتيجة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، يعاني قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب والأجبان من صعوبات، دفعت جمعية محلية لتربية الابقار الى عرض تبني بقرة على الجمهور، في مبادرة اعتبرت إبداعية.

وأطلقت جمعية بيرالبا التعاونية في كوستالتا ، بمقاطعة بيلونو ، مشروع تبني بقرة ” عن بعد”، الذي يتيح للمتبنين الحصول على الحليب والزبدة والأجبان واصلة إلى المنزل.

ونشرت صحيفة لاربوبليكا الايطالية نص العرض الذي جاء فيه: “سوف تساعدنا على مواصلة نشاطنا في هذا الاقليم الجميل ضمن الظروف الصعبة الحالية، من خلال تبنيك بقرة، الأمر الذي يمكننا من الاستمرار في الاهتمام بالابقار بشكل أفضل وإبقائها في افضل حال، عن طريق تقديم طعام عالي الجودة لها وما يمكننا من الاستمرار في جعلها تنتج منتجات الالبان اللذيذة”.

وأكدت الصحيفة أن المشروع لاقى رواجاً، فقد تم غمر مزارع تربية الابقار بالاف الطلبات من مواطنين راغبين بالتبني، كما جرت بالفعل عمليات تبني للابقار خلال الشهر الحالي ومن المؤمل ان يرتفع الاقبال في الشهر المقبل.

ويهدف المشروع إلى دعم صغار المنتجين في هذا القطاع الذي عانوا من إجراءات مكافحة فيروس كورونا إستناداً إلى فكرة تسويقية بسيطة ولطيفة: تذوق منتجات بقرتنا، مرفقة بصورة تبدو رومانسية بالنسبة للسكان الذين يعيشون في المدينة بعيداً عن المراعي الجبلية ، ومقابل كل بقرة يتم تبنيها ، سيحصل العميل على “شهادة تبني مع الوصف والتفاصيل الشخصية للبقرة المتبناة وصورتها “، وسيعرف العميل متى تكون بقرته في المرعى خلال أشهر الصيف .