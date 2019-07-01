تضحية عاشق.."صورة"

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 01:01 عشاق كلمات دالة:عشقتضحيةحب مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند قطر تشيع الشيخ احمد بن سيف آل ثاني اصابة متحدثة البيت الأبيض إثر مشاجرة مع مسؤولين كوريين شماليين (فيديو) "التحالف الدولي" يعلن مسؤوليته عن استهداف قيادات القاعدة شمال سوريا قوات حفتر: سنشن غارات مكثفة على العاصمة طرابلس "الموساد" يكشف عن علاقات سرية بين "اسرائيل" ودول عربية أنباء عن هروب الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الى ألمانيا "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالأرقام: شاروخان الممثل الأعلى أجرًا في العالم..لن تصدقوا كم بلغ حجم ثروته في 2019! سخرية عارمة من الدكتورة خلود بسبب تقليدها لإطلالة الأميرة ديانا..فماذا حدث؟ حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019