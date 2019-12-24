منشور 24 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 01:53

تتقدم أسرة "ساخرون" من جميع قرائها ومتابعيها بأحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. كل عام وأنتم بخير