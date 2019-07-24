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حونسون وترامب "صور"

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 01:20
جونسون وترامب
جونسون وترامب

رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون ، افراز من حظيرة اليمين العنصري المتصهين في أوروبا وأمريكا والعالم.

كلمات دالة:جونسونترامباليمين المتطرف

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