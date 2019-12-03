منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:19 خروف مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين وقد يكون بعد انتخابات 2020 ثلاثي الأناقة جينيفر لوبيز وأوليفا وايلد وليلي رينهارت يلفتن الأنظار خلال حفل جوثام السينمائي عفريت العلبة- أمينة خيرى آبل تعتزم الكشف عن 4 أجهزة iPhone جديدة قد تحتوي على 5G في عام 2020 خروف عسكري- فيديو Loading content ...