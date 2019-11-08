منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:46 برتقالة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند البنتاغون: عائدات النفط السوري تذهب إلى "قسد" وليس واشنطن فيديو يظهر وصول أسلحة أمريكية سراً إلى اليمن توتر بين إيران وأوروبا وواشنطن بعد سحب اعتماد مفتشة الوكالة الدولية انفجار يلحق أضرارا بوحدة إنتاج بمصفاة بانياس في سوريا داهمته زوجته الأولى حين كان يزف إلى ثانية.. انظر ماذا حصل؟- فيديو Loading content ...