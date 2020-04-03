دولة اوروبية: لا للجنس الجماعي بسبب كورونا ونعم للجنس مع البهائم

لا تنصدم.. فالخبر حقيقي، فقد قررت وزيرة الصحة في بلجليكا منع حفلات الجنس الجماعي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يعد " عاصمة الجنس الجماعي في أوروبا".

كما منعت الوزيرة ماجي دي بلوك تبادل الزوجات، في بلد يمارس فيه أكثر من 78 ٪ من الأزواج البلجيكيين علانية مبادلة الزوجة.

دي بلوك قالت إنها أُجبرت على التصرف بسرعة بسبب سمعة بلجيكا ، لكنها لم تمنع الممارسات الجنسية الفردية مثل الاستمناء أو الجنس الشرجي أو الفموي أو حتى مع بهيمة.

وقالت دي بلوك حين سؤالها عن الجنس مع البهائم، من قبل الصحفيين "إن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الاتصال الجنسي بين البشر ، وليس الاتصال بين البشر والحيوانات".