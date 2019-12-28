سيارات المشاهير " كيم كاردشيان، نيكولاس كيج، ليدي جاجا، جيم كيري، شارون ستون" وغيرهم- صور

تشكل الشهرة فرصة لتحقيق ثروة وبالنسبة لبعض المشاهير ، لا يوجد استثمار أفضل من شراء سيارة أو سيارات -أحلامهم.

التقرير التالي يستعرض أهم المشاهير وسياراتهم التي يعشقونها والتي تتراوح أسعارها بين بضعة الآف من الدولارات ومئات الالاف منها.

مات بلانس

الممثل الذي اشتهر بمسلسل فريندز " أصدقاء" قبل 20 عاماً، إلى جنيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر. كان بالتأكيد أكثر الرجال جوعًا ، ولم يدع أي شخص يلمس طعامه وكان يشتهر بصحبة شخص واحد "كيف حالك؟" مات بلانس من الواضح أنه يحب العلامة التجارية فورد ويعشق سيارته فورد فوكس الزرقاء التي تعد سيارة عادية، بسعر لا يتعدى الـ 37 ألف دولار.

جانيت جاكسون

تبدو جانيت جاكسون ، التي أصبحت مشغولة الآن بطلاقها وواجبها تجاه عائلتها وأبنائها ، بعيدة كل البعد عن الشقاوة الموسيقية التي عرفت بها ذات يوم. ومع ذلك ، بصرف النظر عن حالتها الجديدة ، فإنها لا تزال تجد الوقت الكافي لاختيار سيارات تقودها، من بينها إحدى سياراتها الفاخرة Lamborghini Murcielago ، و Bentley Continental GTC ، و Aston Martin Vanquish ، و Lamborghini Gallardo Spyder ، ولعل من أن تكون لديها هذه الخيارات.