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  3. شاهد أحلى شردقة.. وايش السبب؟

شاهد أحلى شردقة.. وايش السبب؟

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:27
تتشردق
شردقة

 

هذه السيدة تشردقت لأن رجلا قال لها بحضور زوجها: أن سيدة واحدة لا تكفي الرجل؟

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