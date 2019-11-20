منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:27 شردقة هذه السيدة تشردقت لأن رجلا قال لها بحضور زوجها: أن سيدة واحدة لا تكفي الرجل؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند شاهد أحلى شردقة.. وايش السبب؟ نيمار يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد القضاء اللبناني يوجه تهم "فساد" لوزراء سابقين غرينبلات يلتقي المطبع السعودي محمد سعود في الرياض (شاهد) جيزوس: صلاح مميز ومحرز ضمن أفضل من تدربت معهم Loading content ...