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شاهد.. رئيس امريكي يرتدي فروة- صورة نادرة

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:02
فروة
فروة

لعشاق الفروات والدف في الشتاء.. عثرنا لكم على صورة للرئيس الامريكي جورج بوش الابن يرتدي الفروة.. وما حدا احسن من حدا؟

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