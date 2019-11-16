منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:30 الكلب والديك مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند فرنسا: “السترات الصفراء” يحيون الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها مسلحون مجهولون يقتحمون مقر غوايدو في كاراكاس صراع الكلب والديك.. أيهما ينتصر- فيديو تعرف على أبرز نقاط الخلاف بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة «I read» تعلن الفائزين بمسابقة القصة القصيرة Loading content ...