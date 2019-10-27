صفات يحبها الرجل في المرأة.. وأولها ؟

يحب الرجل صفات كثيرة في المراة، وقبل تعدادها كما ذكرتها "رانى بوشى" الكاتبة ومدربة العلاقات العاطفية عبر مقال لها بموقع "يور تانجو" الأمريكى للعلاقات، اليك اهم هذه الصفات، وهي كوني دائما مهتمة به واجعليه ولو كذبا محور حياتك.

لأن واقع الحال ان الرجل عبارة عن طفل، يبحث عن الاهتمام.. واضح.

اما الصفات التي ذكرتها رانى بوشى فهي:

الثقة بالنفس

هناك فارق كبير بين الغرور والثقة بالنفس، والمرأة التى تجذب الرجل تكون واثقة بنفسها وبالطريقة التى تبدو بها، وهو ما يجعلها جذابة جدًا بالنسبة للرجل.



الاهتمام بتفاصيلها

ينجذب الرجل للمرأة التى تهتم بكل تفاصيل مظهرها، ليس فقط الملابس التى ترتديها ومكياجها، وإنما كل التفاصيل الأخرى بدءًا من نظافة الفم جيدًا، والرائحة الناعمة والدقيقة، لا الفواحة أكثر من اللازم، فالرجل يلاحظ كل التفاصيل الصغيرة ويقدر المرأة التى تعتنى بمظهرها من الداخل للخارج.



روح الدعابة

ينجذب الرجل للمرأة التى تبتسم وتبين أنها عمومًا شخص سعيد، ولا يحب أن المرأة التى تضحك كثيرًا بشكل مبالغ فيه، وفى الوقت نفسه لا يحب أن تكون جادة أكثر من اللازم، أو ليس لديها حس فكاهة، كما يحب أن تكون متفاعلة تفهم بسرعة الدعابة وتعلق عليها.



التركيز معه

يحب الرجل المرأة التى تركز على ما يقوله، لا تتملل وتركز فى هاتفها أو تلعب فى شعرها، أو يبدو عليها أنها شاردة الذهن أو مشتتة، وإنما يحب أن تتطلع إلى وجهه بينما يتحدث، وتستمع له بإنصات ويشعر بالانتباه واضحًا على عينيها.



الشغف

لا يمكن للرجل أن يقاوم المرأة التى لديها شغف كبير بشيء ما، تتحدث عنه بحماس وبسعادة شديدة، فمن المهم أن تجعله يعرف ما تريد من الحياة، وأنها تعمل بنشاط.



الاستقلال

الرجال يعجبون بالمرأة التى لديها حياة رغدة، والكثير من الأصدقاء والأنشطة التى تحب الإنخراط فيها، وأن تكون مستقلة لا تعتمد عليه لإسعادها.



التقدير

الرجل يحب المرأة التى تظهر له تقديرها، فالامتنان والتقدير هما وقود الرجل ليحافظ على العلاقة، فهو يحتاج منها أن تقدره وتؤمن به أكثر من احتياجه لأى شيء آخر.



السلوك الهادئ

لا يحب الرجل المرأة الثرثارة جدًا، أو التى تتفاخر طول الوقت بنفسها وإنجازتها، والتى لا يمكنه الإبقاء على رجولته فى وجودها، وإنما يقدر التواجد مع امرأة أكثر هدوءًا.



الولاء

يحب الرجل الولاء، ويقدر المرأة التى يعرف أنها ستبقى إلى جواره بغض النظر عما يحدث ومهما كانت الظروف، خاصة الظروف السيئة.



الثقة فى رأيها

يحترم الرجل المرأة التى تشعر بالراحة فى التعبير عن آرائها واحتياجاتها، والتى تثق برأيها وتتحدث عنه بوضوح لا تنافق ولا تخفى رأيها.