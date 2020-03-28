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عروس كورونا ..

منشور 28 آذار / مارس 2020 - 07:03
عروس
عروس

اللي بده يتجوز يلحق حاله الآن..

لا عرس ولا صالة ولا معازيم ولا كوافير..

من بيت أبوها بالكمامة...

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