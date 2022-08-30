ما هو النظام الغذائي للاعبي كرة القدم؟ ما هو الأكل المناسب الذي يساعد على تطوير مستواك الرياضي؟ ما هي فوائد الشوفان للاعبي كرة القدم؟

نظام غذائي للاعبي كرة القدم

يجب تنظيم الأكل بطريقة صحيحة، ومن الأفضل تدريب لاعب كرة القدم بشكل جيد والتغذية السليمة والاهتمام بنوعية الأكل، لأنه التغذية تؤثر بشكل مباشر على أداء لاعبين كرة القدم.

التغذية في أيام التدريب العادية يجب أن تكون متكافئة، ومن الأفضل أن تشمل وجبة الإفطار على جميع العناصر الغذائية مثل بروتين ونشويات ودهون صحية، ومصادر البروتين متنوعة وأفضلها: التونة والبيض، أما النشويات مثل الخبز والبطاطا المسلوقة لأنها سهلة الهضم وصحية جداً، ويعتبر الموز مصدر نشويات جيد ومهم لأي رياضي، والتمر مصدر معم للطاقة، وبالطبع الأرز والمعكرونة، لكن من الأفضل الابتعاد عنهم في وجبة الإفطار.

أما الدهون الصحية هناك أكثر من مصدر مثل المكسرات والفول السوداني، أو زبدة الفول السوداني، والسلطة الخضراء يجب أن تكون في وجبة الإفطار لأنه طبق مفيد ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

أما وجبة الغذاء المناسب للاعبي كرة القدم، هي اللحوم أو صدور الدجاج، الأسماك المشوية مع النشويات سواء كانت أرز، بطاطا، معكرونة، مع اي نوع خضار يكون متوفر في مطبخك، أما وجبة العشاء يجب أن تكون خفيفة ممكن تناول نوع واحد من الفواكة مع الزبادي.

الوجبات الخفيفة للاعبي كرة القدم

يجب أن تهتم بالوجبات الخفيفة وتناول وجبة واحدة من الوجبات التي تحتوي على البروتين وأهمها:

الفواكة تعتبر من الوجبات الخفيفة لأنها مصدر معادن وفيتامينات وسوائل، ويمكنك أخذ ثمرة من الفاكهة واحدة بين الوجبات.

البروتين بار يعتبر وجبة خفيفة يوجد بها نسبة بروتين عالية، ويمكنك الاعتماد عليه لكي تكتمل احتياجك اليومي من البروتين، ويمكنك شراء البروتين جاهز من السوبر ماركت أو يمكنك صنعه في المنزل.

المكسرات، إن تناول قبضة يد واحد من المكسرات تغنيك عن البروتين لأنها تحسن من صحة القلب والشرايين وصحة الدماغ أيضاً، وأثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث بأن المكسرات لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية.

العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال، أو عصير الجزر.

ماذا يأكل لاعب كرة القدم قبل المباراة؟

يأكل لاعب كرة القدم قبل المباراة على أطعمة تحتوي على البروتين لأنها تساعد على تسهيل الهضم وتعطي طاقة عالية للجسم.

فوائد الشوفان للاعبي كرة القدم

مصدر جيد للبروتين

يمد الجسم بالطاقة

يساعد على النوم بشكل كبير

تحسين الأداء الرياضي

يساعد الجسم من التعافي من التمرين وتخفيف آلام العضلات.

تعزيز إعادة نمو خلايا العضلات.

زيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء

تخفيض نسبة الكولسترول عن طريق منع الجسم من امتصاصه.

أعشاب لتقوية العضلات

البابونج لأنه يعالج تشنجات العضلات، وتخفيف أثار الشد العضلي.

الحلبة: تزيد الحلبة من القدرة العضلية وخصوصاً فيما يتعلق بتمارين رفع الأثقال الأوزان الثقيلة.

أطعمة مناسبة للاعبي كرة السلة

الموز

براون رايس

سمك السلمون

زبادي قليل الدسم

اللحم البقري

صدور الدجاج

البيض

الكينوا

الفول السوداني

الفاصوليا

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