من الفيديو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحفل عيد ميلاد ابنة شخصية سياسية عربية ، جرى خلاله رمي حوالي مليون دولار على الارض تحت قدميها ولمها بالمكنسة " وكأنها قمامة"! فيما تتمايل الأبنة ورفيقاتها وهن يرقصن حولها.

والمثير في الموضوع ان الشخصية السياسية المعنية بالخبر من بلد يعاين سكانه الفقر وانعدام الأمن والجوع، في حين انها، إن صحت نسبة الفيديو إليها وإلى ابنتها، " تعوف الدولارات من كثرتها وترميها على الارض ليلمها الموظفون بالمكنسة".

ويتعذر التأكد من صحة الفيديو المنسوب الى هذه السياسية وابنتها، تاركين الحكم لكم.