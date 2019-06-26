فيديو ترامب إيران.. مقارنة ناااار

منشور 26 حزيران / يونيو 2019 - 12:01 دونالد ترامب تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو المضحك لتوضيح ما قالوا انه وضع ترامب مع ايران.. كلمات دالة:ترامبايرانمقارنة مضحكة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تجدد المواجهات جنوب العاصمة طرابلس العراق: الإعدام لداعشي شارك بقتل وخطف إيريديين الإمارات: حشد تحالف دولي لحماية الخليج خامنئي متحديا واشنطن: "لن نتراجع" البحرين: ورشة المنامة خطة اقتصادية لتغيير واقع المنطقة أنباء عن هروب الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الى ألمانيا بعد أن أثارت الجدل بلقطاتٍ إباحية.. أول رد من بطلة مسلسل "جن" أسوة بزميلاتها الفنانات: سلاف فواخرجي تطل بـ(الهوت شورت) "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019