فيديو ترامب إيران.. مقارنة ناااار

منشور 26 حزيران / يونيو 2019 - 12:01
دونالد ترامب
دونالد ترامب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو المضحك لتوضيح ما قالوا انه وضع ترامب مع ايران..

 

كلمات دالة:ترامبايرانمقارنة مضحكة

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