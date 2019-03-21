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قصة حب امتدت لـ70 عاماً.. تكللت بالزواج، ماذا قال العريس؟

قصة حب امتدت لـ70 عاماً.. تكللت بالزواج، ماذا قال العريس؟
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