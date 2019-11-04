منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 05:12 جميلة واحد قال لزوجته: من حق المراة ان ترفض الانجاب لتحافظ على جمالها؟. ردت عليه: يا ريت امك حافظت على جمالها... هههههه مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند باسيل "يعتذر" من والدته... لبنان.. تضارب بين سيّدات على خلفية منعهن من المرور! (فيديو) إنجازات حكومة في دقيقتين.. ماذا عن حكومات العرب. ريال مدريد مستعد لتقديم 130 مليون يورو مقابل صلاح كيف تحافظين على جمالك؟ Loading content ...