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كيف تحافظين على جمالك؟

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 05:12
جميلة
جميلة

واحد قال لزوجته: من حق المراة ان ترفض الانجاب لتحافظ على جمالها؟.
 ردت عليه: يا ريت امك حافظت على جمالها...

هههههه

 

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