كيف تحمل ميسي على رأسك؟- "فيديو"

منشور 08 تمّوز / يوليو 2019 - 05:17 خلاقة فنية كلمات دالة:ميسيحلاقة فنية مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إصابة 10 بريطانيين بينهم 3 من الشرطة إثر هجوم بمادة كيماوية استئناف الملاحة في مطار معيتيقة عقب إغلاق موقّت إثر سقوط قذائف البرلمان المصري يقر قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار من حيفا للسعودية..إسرائيل تكشف مسار "قطار الازدهار" واشنطن تهدد طهران بعقوبات "جديدة" ردا على زيادتها مستوى تخصيب اليورانيوم "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالأرقام: شاروخان الممثل الأعلى أجرًا في العالم..لن تصدقوا كم بلغ حجم ثروته في 2019! سخرية عارمة من الدكتورة خلود بسبب تقليدها لإطلالة الأميرة ديانا..فماذا حدث؟ حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019 قمر اللبنانية تثير الجدل بعد ظهورها بهذه الإطلالة..وما علاقة الفنان آدم بالأمر؟ (فيديو)