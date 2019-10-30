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لايك.. تحميلة!

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:08
تحميلة
تحميلة

 واحد كاتب على فيسبوك انه مريض..!
 رد عليه واحد خبيث قائلا: كيف بتحب اللايك.. حبة ولا شراب ولا .. تحميلة!.

 

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