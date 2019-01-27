لا تتنافس مع هؤلاء.. خليك كبير

معه حق

الصوره تظهر سباق للسرعة أجري بين الكلاب وبين فهد "الشيتا" كي يعرفوا من الأسرع فيهما ؟! تفاجأ الجميع بأنّ الفهد لم يتحرك من مكانه فسألوا منسق السباق مالذي حصل؟! ونحن كنا متوقعين غير ذلك!! فكان رده بعد ما شاهد هذه الصوره؛ قال: "أحيانا محاولة إثبات أنك الأفضل تعتبر إهانة"... لذلك كثيرا من المواقف بحياتنا لاتحتاج منا بذلاً لنثبت أننا الأفضل، ولاتحتاج أن ننزل لمستوى غيرنا بدُنوّ أخلاقهم كي نجعلهم يفهمون أننا الأقوى وأننا لن نعجز أمامهم.. فكّر جيداً ووفّر طاقتك لما يستحق منك البذل... الفهد يستخدم سرعته فقط للصيد، وليس ليثبت للكلاب أنه الأسرع والأقوى... تذكّر إذا فشلت في رفع أحدٍ لمستوى أخلاقك فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه...

فلا تنافس ولاتجادل من هو دونك لتثبت أنّك أقوى...