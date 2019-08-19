لا تلمس هذه النقطة من جسد المرأة أثناء العلاقة الحميمة؟

دراسة حديثة سمت أربع مناطق من جسد المرأة باعتبارها محظور على الرجل لمسها أثناء العلاقة الحميمة..

ولأننا في "ساخرون" لسنا لسنا موقعا ترويجيا لهكذا دراسات، إخترنا المنطقة الرابعة فقط التي يحظر على الرجل لمسها.

هذه المنطقة هي القدمين.. نعم القدمين.

تقول الدراسة انه في الجو البارد حين تكون المرأة مرتدية جواربها لا يجب خلعها إلا بعد موافقتها ، فجميع الابحاث بحسب الدراسة أثبتت أن ارتداء الجوارب أثناء العلاقة الحميمة يزيد من احتمال الوصول للنشوة، لكلا من الرجل والمرأة، كما أن برودة القدمين تمنع المرأة من الإحساس بالإثارة، فيجب التأكد من دفء قدميها دومًا.

نرجو أن نكون ارضينا فضولكم.. أما باقي الدراسة فربما تجدونها عند قسم تنظيم الأسرة التابع للحكومة.. أي حكومة؟

لكن السؤال يبقى: ماذا إذا كانت رائحة الجوارب كريهة؟