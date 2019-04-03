لقاء مع ختيار.. يا سلام!

قه.قه.قه

مذيعة تلفزيونية كانت تجري لقاءات مع مجموعة من الختيارية عن أسباب طول عمرهم ، سألت احدهم: ما شاء الله صحتك كويسة شو بتاكل ؟

قال: الصبح ليمون.. والظهر ليمون.. والعصر ليمون..!!

وهنا التفتت للكاميرا قائلة للجمهور: عليكم إذن بالليمون لاطالة العمر والتمتع بصحة جيدة.

ثم سالت المعمر: كام عمرك؟

قال: 75 سنة..

والتقت واحد ثاني شكله اكبر من الاول وقالت له: ماشاء الله صحتك كويسة، شو بتاكل حتى تحافظ على صحتك؟

قال: الصبح موز والظهر موز.. والعصر موز.

والتفتت الى الكاميرا قائلة: إذن عليكم اعزائي المشاهدين بالموز لصحة أفضل وعمر أطول.

وسألته: كم عمرك عمو؟

أجاب: 90 سنة.

والتقت أخر شكله أكبر من الاثنين السابقين فسألته: شو صحتك عال العال.. شو بتاكل حتى تحافظ على صحتك؟

قال: الصبح نسوان والظهر نسوان

والتفتت المذيعة قائلة: إذن عليكم بالنسوان لاطالة العمر والصحة الجيدة..

وسألته: كم عمرك عمو..؟

قال:25 سنة..!!؟