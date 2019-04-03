لقاء مع ختيار.. يا سلام!
مذيعة تلفزيونية كانت تجري لقاءات مع مجموعة من الختيارية عن أسباب طول عمرهم ، سألت احدهم: ما شاء الله صحتك كويسة شو بتاكل ؟
قال: الصبح ليمون.. والظهر ليمون.. والعصر ليمون..!!
وهنا التفتت للكاميرا قائلة للجمهور: عليكم إذن بالليمون لاطالة العمر والتمتع بصحة جيدة.
ثم سالت المعمر: كام عمرك؟
قال: 75 سنة..
والتقت واحد ثاني شكله اكبر من الاول وقالت له: ماشاء الله صحتك كويسة، شو بتاكل حتى تحافظ على صحتك؟
قال: الصبح موز والظهر موز.. والعصر موز.
والتفتت الى الكاميرا قائلة: إذن عليكم اعزائي المشاهدين بالموز لصحة أفضل وعمر أطول.
وسألته: كم عمرك عمو؟
أجاب: 90 سنة.
والتقت أخر شكله أكبر من الاثنين السابقين فسألته: شو صحتك عال العال.. شو بتاكل حتى تحافظ على صحتك؟
قال: الصبح نسوان والظهر نسوان
والتفتت المذيعة قائلة: إذن عليكم بالنسوان لاطالة العمر والصحة الجيدة..
وسألته: كم عمرك عمو..؟
قال:25 سنة..!!؟
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