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  3. للاذكياء..هل بإمكانك العثور على النقطة السوداء؟

للاذكياء..هل بإمكانك العثور على النقطة السوداء؟

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 02:25
كيف
كيف

 

الشغلة بسيطة.. أين هي النقطة السوداء في هذه الرسم.

 

 

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