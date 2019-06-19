لمن يحمل هذا المسؤول العصي؟- فيديو



هدد رئيس مجلس محافظة الأنبار، أحمد شرقي، بتكسير أوصال وفتح رؤوس زعماء سياسيين في فيدو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر السياسي العراقي وهو يتناول عصاتين من تحت طاولة جلس أمامها، ملوّحًا بهما بطريقة تهديدية مع الوعيد اللفظي بإلحاق الأذى بمن يوجّه لهم الرسالة.

وكان المسؤول العراقي يردّ على شخص سأله: ”هذه لمن يا ريس“ ليرد عليه شرقي قائلًا: ”هذه للزعماء، الزعيم اللي يجي بالقرآن لكسر إيديه ورجليه وافتح راسه وحطوه عالمستشفى“.



يأتي ذلك الموقف من رئيس مجلس محافظة الأنبار على خلفية تصريح أحد الزعامات السياسية الذي أعلن فيه رغبته بتغيير مجلس محافظة الأنبار.