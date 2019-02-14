ماذا يعني الورد؟

وردة بيدها

يلتصق أريج الزّهرة باليد التي تقدّمها. إنّ الورود من أفضل الطّرق للاعتذار.

الطّريق المفروشة بالورد لا تقود إلى المجد.

إذا شعرت بالتّشاؤم، فتأمّل وردة.

إذا نمت على الورد في شبابك فسوف تنام على الشّوك في شيخوختك.

الورود لغة يتداولها جميع البشر في العالم لا تحتاج لمترجم.

بالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورد او من الشّوك.

إذا كان معك قرشان فاشتري بواحد رغيفاً، وبالآخر وردةً.

الحبّ كالوردة الجميلة، والوفاء هو قطرات النّدى عليها، والخيانةُ هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الوردة فيسحقها.

عندما يهمل الإنسان الورد يذبل ويموت، كذلك بعض البشر عندما تهملهم يموتون.

لا تتلكّأ لتجمع الورود وتحتفظ بها، لكن سر وستجد الورود على طول دربك يانعةً لتنعم بها.

كم وردة حمراء وفلّة بيضاء أذابت الفوارق ومسحت الدّموع، وخفّفت من معاناة الآلام وقسوة الظّروف.

الأزهار والورود تشكّل عالماً قائماً بذاته، وعندما نقف أمامها يتكشّف لنا كلّ ما يضجّ به هذا العالم ويدهشنا.

. لطالما كان للورد أسرار، مهما تعلّمناها يبقى هنالك الكثيرمن الخفايا.

للورد روح، وللـورد كـبريـاء، وللورد جمـال، وللـورد حــبّ، وللورد ذكاء، وللورد تواضع، وله العديد من الّلغات حين تتعطل لغة الكلام.