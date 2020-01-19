مقص الحلاق والاعجاب..

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:41 مقص الحلاق هو يعجبه شعرها الطويل.. هي تعجبها لحيته الطويلة. هذه العلاقة " الغزلية" يمكن لأي حلاق إنهائها بمقص. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة "تقبيل أردوغان يد ملك الماسونية" ديميت أوزديمير تدفع هذا المبلغ لـ"جوجل".. والسبب! قطر تزيد حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في نوفمبر إلى 4.4 مليار دولار شاهدوا ردة فعل عبد المجيد عبدالله بعدما فاجأه ابنه بعمل فني دون معرفته شركات طيران خليجية تجازف بعبور أجواء العراق وإيران Loading content ...