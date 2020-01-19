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مقص الحلاق والاعجاب..

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:41
مقص الحلاق
مقص الحلاق

هو يعجبه شعرها الطويل.. هي تعجبها لحيته الطويلة.
 هذه العلاقة " الغزلية" يمكن لأي حلاق إنهائها بمقص.

 

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