منطقة إثارة في المرأة يهملها الأزواج والشعراء؟

يسعى كثير من الأزواج إلى التعرف على مناطق إثارة في جسد المراة لإسعاد زوجاتهم..

والحق أن في جسد المراة مناطق إثارة عديدة.. ولا نسعى في هذه المقالة إلى ترديدها والتذكير بها، فمن لا يعرفها.. يتحمل وزر حنق زوجته.

لكن يهمنا ان نلفت انتباه الرجال، التواقين لاسعاد زوجاتهم، إلى منطقة كثيراً ما تغيب عن وجدانهم، بل ان 99 في المائة منهم لا يعيروها أدنى انتباه.

أنه شعر المرآة يا سادة..

الذي يتغزل به الشعراء والرجال حين تكون المرأة بعيدة.. ثم حين يدنون منها يتناسونه، وكأنه ليس موجوداً.

نعم.. الشعر من مناطق الاثارة عند المرأة، فبعض النساء لديهم نهايات عصبية وحسية في شعرهن، كل ما عليك فعله هو تمرير يديك بلطف على شعرها أو تخلل أصابعك في فروة الرأس. هذه الحركات البسيطة تخلص المرأة من التوتر وحينها يمكنك مداعبتها بالتقبيل أو كلمات الحب.

الشعر يا سادة.. فهو مفتاح مشاعر المرأة، فلا تنسوه لئلا تنساكم؟ وأحذروا ان يصير بكم مثل الذي تغزل بشعر زوجته.. فردت عليه بأن شلحت الباروكة!. ههههه