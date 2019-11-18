منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 03:46 نتنياهو- صاروخ جحيم عسقلان الصورة تتحدث.. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند نتنياهو وصاروخ جحيم عسقلان اللعنة تطارد جانيت جاكسون وفرقتها.. عازف الجيتار يتّهم شركة الطيران بالعنصرية! حظر للتجوال اثر اشتباكات قبلية بمدينة سودانية وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا آخر من الاتفاق النووي مقتل 56 مدنيا سوريا في هجمات للنظام وروسيا خلال أسبوعين Loading content ...