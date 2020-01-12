هاي النسوان يا معلم....

يروى أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد انتهاء فترة رئاسته وزوجته هيلاري توقّفا عند إحدى محطات التزوّد بالوقود..

وحينما توجّها إلى عامل المحطة لدفع المبلغ المطلوب , فوجئت هيلاري بشخص كبير في السن يحييها بحرارة , فإذا هو زميل قديم كان قد طلب منها الزواج ..

بعد أن غادرا قال لها زوجها كلينتون : هل كنت ستتزوجين هذا الشخص ؟!

فقالت : نعم ..

فردّ عليها ساخراً: تصوّري لو أنك قبلت به زوجاً؛ لأمضيت حياتك كلها زوجة لعامل محطة التزوّد بالوقود ..

فردّت عليه بنبرة واثقة : بل لصنعت منه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية , وربما كنت أنت عامل المحطة .