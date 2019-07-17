هل استوحى مصففو الشعر ومصممو الأزياء عروضهم من الدجاج؟

منشور 17 تمّوز / يوليو 2019 - 02:29 عارضة ودجاجة كلمات دالة:أزياءدجاجعارضات مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند اردوغان يدين الهجوم على الدبلوماسيين في اربيل وانقرة تتوعد السعودية: مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية هدايا للحجاج الهند تشتري أنظمة صاروخية متطورة من "اسرائيل" مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه في أربيل (صور) الكويت تعتقل 12 متظاهرا من البدون يطالبون بالجنسية رغم الانفصال.. سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده حبيبته السابقة في منزله حظك اليوم مع الأبراج الأحد 14 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج السبت 13 يوليو / تموز 2019 تعرّض مذيعة "إم بي سي" لإصابات خطيرة تفقدها القدرة على المشي واشتباه بحادثة اعتداء! وفاة الفنان السعودي المثير للجدل تومي عمران.. وشقيقته تؤكد: الوفاة حدثت قبل شهر!