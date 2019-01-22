هل مات والد السعودية رهف القنون قهراً..؟

رهف ووالدها وفق الصورة المتداولة

نشرت الفنانة والإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، خبرًا متداولًا على صفحات التواصل حول وفاة والد الفتاة السعودية "رهف القنون"، التي نالت اللجوء إلى كندا بعد هروبها من أهلها.

وكتبت العيدان، في تعليقها على الخبر: "وفاة والد رهف القنون على أثر أزمة قلبية ألمت به في أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.. يا ويلك من الله قهرتي أبوكي".

يُذكر أن قضية رهف محمد القنون أثارت الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى العنف الأسري.

يشار إلى أن عدا ما قالته العيدان وتناقلته عدة مواقع ، ليس مؤكدا قطعا ان والدها توفي، ولا يمكن لساخرون التأكد من الخبر.