منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 02:07 المتزوجون نحن نوظّف المتزوجين فقط لأنهم متعودون على تلقي الأوامر!. إعلان توظيف لشركة كوكا كولا.. زمان. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند وظائف للمتزوجين فقط.. لماذا؟ وفيات جديدة بالكورونا في إيران واصابة نائب وزير الصحة، والسلطات تدعو المواطنين للبقاء بمنازلهم أول إعتداء عنصري بسبب فيروس كورونا- فيديو الهلال يحقق مركزاً تاريخياً ضمن العشرة الكبار عالمياً الاتحاد الأوروبي سيكون حازماً مع بريطانيا خلال المفاوضات التجارية القادمة Loading content ...