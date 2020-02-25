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وظائف للمتزوجين فقط.. لماذا؟

منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 02:07
المتزوجون
المتزوجون

نحن نوظّف المتزوجين فقط لأنهم متعودون على تلقي الأوامر!.
إعلان توظيف لشركة كوكا كولا.. زمان.

 

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