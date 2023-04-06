أبرز 5 من أبراج اسطنبول التي ينصح بزيارتها

الأبراج عبارة عن مباني شاهقة الارتفاع كانت قديماً تبنى بهدف المراقبة والترصد للعدو واستكشاف المواقع الحربية؛ أو كمنارات للسفن البحرية والحربية، أما في وقتنا الحالي فهي أماكن للترفيه والتسلية والبث الإذاعي والتلفزيوني ورصد حالة الطقس، وتركيا من الدول السياحية المعروفة في العالم وأهم معالمها السياحية والتاريخية والأثرية موجودة في مدينة اسطنبول الجميلة حيث القصور والأبراج والمتاحف، وأبراج اسطنبول عديدة ومتنوعة ومنها القديم ومنها الحديث، وتستقطب تلك الأبراج عدداً كبيراً من الزوار والسياح كل سنة حيث تضم نشاطات ترفيهية عديدة وممتعة لهم، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أبرز هذه الأبراج وأشهرها.

أفضل أبراج اسطنبول

أينما توجهت في مدينة اسطنبول سترى ملامح الجمال والسحر والخيال في المكان حيث تزخر المدينة بعبق تراثي وتاريخي قديم لحقبة زمنية مليئة بالانتصارات عاشتها تركيا خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية والتي لا تزال شواهدها قابعة بقوة في شوارع وضواحي مدينة اسطنبول بوجود القلاع المتينة والحصون العالية والقصور الفخمة والأبراج الشاهقة والمتاحف الأثرية والمساجد والكنائس وغيرها.

وهناك العديد من أبراج اسطنبول القديمة والتي تعود لمراحل تاريخية مختلفة ويحكى عنها أساطير وروايات عديدة، والتي خضعت للعديد من عمليات الترميم والإصلاح للحفاظ على ملامحها وإرثها الحضاري، ومنها أبراج حديثة تم بناؤها خلال السنوات الماضية القليلة لتكون مجمعات لمراكز تجارية متنوعة وشقق ومكاتب إدارية وملاهي وألعاب ومطاعم ومقاهي ومحطات للبث الإذاعي والتلفزيوني والمراقبة، وفيما يلي هذه الأبراج:

1- برج الفتاة في اسطنبول

يقع برج الفتاة في الجانب الآسيوي بين منطقتي اسكودار وهارم على طول الشاطئ الممتد لمضيق البوسفور ويبعد حوالي 200 متر عن ساحل المدينة، ويتمركز على جزيرة صغيرة وسط البحر وتحيط المياه من جهاته الأربعة ليكون من أشهر الأبراج في اسطنبول وأهمها، وارتبط اسم البرج بالعديد من الروايات الغريبة والقصص والحكايات، ويعد أحد الألغاز الغامضة الموجودة في عرض الماء.

وإحدى الروايات تقول بأنه كان هناك سلطان يحب ابنته حباً كبيراً ويخاف عليها من كل شيء، وكان يراوده حلماً مخيفاً بأن ثعبان يلدغ الفتاة في عيد ميلادها الـ18 وتموت، ونتيجة لتكرار الحلم رأى الأب بضرورة حماية ابنته مع إبعادها عن اليابسة، وقام بردم جزء من البوسفور وبنى عليه برج كبير لإبعاد احتمال وصول الثعبان إلى الفتاة، وعاشت الفتاة فيه، ولكن أصابها مرض شديد ولم يعرف الحكماء لها دواء إلى أن اقترح أحدهم بضرورة تناول العنب، وفي سلة العنب التي أحضروها كان هناك ثعبان وقام بلدغ الفتاة وقتلها لتتحقق نبوءة الأب.

والبرج من أبراج اسطنبول الجميلة، ويتكون من 6 طوابق بارتفاع 23 متر، ويربط بين الطوابق درج لولبي وبداخل الطابق الأول يوجد مطعم فاخر يقدم مأكولات تركية تقليدية بأجواء ساحرة ومميزة مع أطباق رمضانية خاصة، وفي الطوابق العليا توجد عدة مقاهي مع إطلالات مميزة على البوسفور، وفي قمة البرج توجد شرفة جميلة تحط عليها طيور النورس، ويمكنك من خلالها مشاهدة مدينة اسطنبول بالكامل.

أما من الداخل فإن البرج يحتوي على لوحات أثرية تروي قصص بناء البرج مع تحف ومقتنيات أثرية تعرض في الطابق السفلي منه، ويمكن التقاط أجمل الصور التذكارية وعيش لحظات رائعة وممتعة داخل البرج، ولقد أصبح البرج أحد أبرز أماكن سياحية في اسطنبول، وعبر التاريخ تم استخدام البرج لعدة أغراض حيث كان برج للتجارة والتخزين زمن البيزنطيين، وفي عام 1100م كان محطة للسفن القادمة من البحر الأسود، وفي حصار القسطنطينية استخدم كبرج للمراقبة.

ودمر البرج بسبب زلزال حدث عام 1509م، وعقب الإصلاح والترميم استخدم كمنارة بحرية حتى عام 1829م، وفي زمن السلطان محمود الثاني كان عبارة عن مركز حجر صحي، وافتتح عام 2002م للزوار كمطعم ومزار للسياح حيث يقدم وجبات غداء وعشاء وحفلات أعراس وسفرات رمضانية، وأصبح أحد أهم أبراج تركيا في اسطنبول ورمزاً تاريخياً لحقبة زمنية مثيرة للإعجاب.

معلومات عن برج الفتاة في اسطنبول

العنوان: Salacak, 34668 Üsküdar/İstanbul

2- برج السفير في اسطنبول

يتواجد برج السفير في منطقة ليفنت في الجانب الأوربي من مدينة اسطنبول، وهو أعلى أبراج اسطنبول وتركيا عامة، ويعد من أروع ناطحات السحاب في المدينة، وتم افتتاحه عام 2011م، ويبلغ ارتفاع البرج حوالي 361 متر فوق سطح البحر وحوالي 236 متر فوق سطح الأرض، ويتألف من 64 طابق يوجد 10 منها تحت الأرض و54 الباقي فوقها.

ويمتاز البرج بتصميم معماري فريد مع لمسة فنية نابضة بالحياة، ويتميز بكونه من أوائل المباني التي تم بناؤها بشكل صديق للبيئة، ويضم البرج محلات تجارية عالمية ومحلية ومراكز تسوق للكبار والصغار التي تبلغ مساحتها حوالي 46 ألف متر مربع، ومطاعم ومقاهي، وحوالي 47 شقة سكنية، وحدائق عديدة بين كل 3 طوابق، ويحوي البرج على نظام يقوم بامتصاص أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية بوجود جهاز كومبيوتر للتحكم حسب الساعة واليوم والفصل.

ويتميز البرج بوجود منصة عالية للمراقبة بارتفاع 236 متر والتي تجعله أطول برج في اسطنبول، وهي منطقة جذب سياحي لآلاف السياح ومفتوحة أمام الجمهور بالكامل، ويمكن ممارسة أنشطة ترفيهية مختلفة في البرج ومنها الصعود للقمة ومشاهدة المناظر البانورامية لمدينة اسطنبول، والقفز بالبارشوت، والقيام بجولة بطائرة الهيلكوبتر، ويستطيع الزوار زيارة السينما ومشاهدة الأفلام، والتعرف على متحف الشمع المميز في البرج والتقاط الصور التذكارية مع أبرز المجسمات والتماثيل الشمعية والتي تمثل شخصيات عالمية وتركية مشهورة.

ويضم البرج مكان تسلية للأطفال بوجود ملاهي وألعاب متعددة مثل البولينج، ولقد أصبح البرج من أشهر المباني في تركيا، وأطول مباني أوربا، والمبنى رقم 97 من حيث الارتفاع على مستوى العالم.

معلومات عن برج السفير في اسطنبول

العنوان: Emniyetevleri, Eski Büyükdere Cd. No:1, 34415 Kâğıthane/İstanbul

Emniyetevleri, Eski Büyükdere Cd. No:1, 34415 Kâğıthane/İstanbul موعد العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء.

3- برج غلاطة

يعرف البرج باسم برج المسيح ويعد من أجمل أبراج اسطنبول القديمة حيث تعود فترة بنائه إلى العصور الوسطى، وبني كجزء من توسعة للمستوطنات الجنوبية والتي تم إنشاؤها لدعم حركة التجار المحليين في اسطنبول عام 1348م، ويتواجد البرج في منطقة غلاطة باسطنبول شمال خليج القرن الذهبي، وكان أعلى برج في اسطنبول لعدة قرون، ولايزال حاضراً كمعلم سياحي مشهور وكجزء من السياحة الجميلة في مدينة اسطنبول.

ويبلغ ارتفاع البرج 66,90 متر مع الزخرفة العلوية و62,59 متر بدونها، ويتكون من 9 طوابق ويوجد في طوابقه العلوية مطعم ومقهى وملهى ليلي لاستضافة العروض الترفيهية، ويتم الانتقال بين الطوابق بوجود مصاعد كهربائية، وفي الأعلى توجد شرفة دائرية تطل على كامل مدينة اسطنبول بمناظر خلابة على مضيق البوسفور والبرج الذهبي وبحر مرمرة ولقد مر البرج بفترات تاريخية عديدة منذ بداية بنائه، وتعرض لأكثر من عملية تدمير وحرق.

وتم ترميمه في العصر العثماني على يد المعماري خير الدين بعد زلزال ضرب المدينة، ولايزال هذا الصرح العظيم حاضراً منذ 600 عام بعد أن كان ميناء تجاري ومنزل لبعض اليهود الهاربين من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر الميلادي، وعند التجول في البرج سيسحر الزائر بمشاهدة تحف ومنحوتات فنية ورسومات جميلة وقديمة تزين الجدران مع زيارة استوديو تصوير يعرض ملابس عثمانية تراثية، وشراء الهدايا التذكارية من محلات الهدايا الصغيرة في المكان، مع وجود مجسم كبير في الطابق الثامن يظهر تفاصيل لمدينة اسطنبول ومبانيها التاريخية ومساجدها وجسورها فضلاً عن زيارة الشرفة الموجودة في قمة البرج.

معلومات عن برج غلاطة

العنوان : Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi, Numara: 2, 34421 Beyoğlu/İstanbul

: Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi, Numara: 2, 34421 Beyoğlu/İstanbul موعد العمل: يفتح أبوابه كل أيام الأسبوع من الساعة 8,30 صباحاً حتى الساعة 10 مساء.

4- برج تشامليجا في اسطنبول

هذا البرج عبارة عن أيقونة فنية حديثة ومعلم سياحي تركي جديد يجذب آلاف الزوار والسياح، إضافة إلى كونه أكبر برج في اسطنبول حالياً، وتم إنشاء البرج من قبل وزارة النقل والبنى التحتية في تركيا كبرج بث إذاعي وتلفزيوني مع طاقة استيعابية تصل لحوالي 100 قناة إعلامية، ويمتد البرج على مساحة 20000 متر مربع ويبلغ طوله حوالي 369 متر ويرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 576 متر.

ويتألف من 53 طابق، ويستوعب البرج حوالي 2,5 مليون زائر في السنة، ويعد من المشاريع السياحية التي تدعم بقوة قطاع السياحة في تركيا، وبلغت تكلفة البرج حوالي 170 مليون دولار، ويقع فوق تلة مرتفعة في اسطنبول وهي تلة العرائس أو تلة تشامليجا في منطقة اسكودار في الطرف الآسيوي من اسطنبول، ويطل البرج بمشاهد بانورامية جميلة على كامل مدينة اسطنبول، ويمكن رؤية أبرز معالمها التاريخية إضافة إلى مضيق البوسفور والقرن الذهبي، وتحيط بالبرج منطقة خضراء مزروعة بأشجار الصنوبر الكثيفة.

واتخذ البرج شكل زهرة التوليب والتي تعد من رموز تركيا الثقافية، وتم تصميمه بشكل مقاوم للرياح والزلازل مع الاهتمام بالخدمات والبنى التحتية لنظام الاتصالات وأنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني، وتم افتتاح البرج من قبل رجب طيب أردوغان ووزير النقل عام 2021م بحضور إعلامي واسع، مع تخصيص أربع طوابق من البرج للزوار ومشاهدة المناظر الطبيعية، وطابقين للمطاعم والمقاهي، وهذا البرج من أبراج اسطنبول التي بنيت للقضاء على التلوث البصري والسمعي عبر توحيد أبراج البث بالكامل إضافة إلى كونه أعلى مبنى في المدينة.

معلومات عن برج تشامليجا

العنوان: Küçük Çamlıca Çilehane Yolu Caddesi, Oyma Sokak No:1, 34696 Üsküdar/İstanbul

Küçük Çamlıca Çilehane Yolu Caddesi, Oyma Sokak No:1, 34696 Üsküdar/İstanbul موعد العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 9,30 مساء.

5- برج الساعة في اسطنبول

تم إنشاء برج الساعة بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني وبتصميم معماري جذاب وجميل من قبل المهندس سركيس باليان بين عامي 1890-1895م، وتم إضافة برج الساعة إلى قصر دولمة بهجة الشهير، وتم تشييده أمام البوابة بشكل مربع ليقابل الواجهة البحرية لمضيق البوسفور، وهو من أبراج اسطنبول المثيرة للاهتمام كونها بنيت بطراز عثماني باروكي مع إدخال اللمسات الحديثة والعصرية الأوربية.

ويتكون برج الساعة من 4 طوابق، وتقدر المساحة الإجمالية له بـ 8,5*8,5 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج حوالي27 متر، ولكل طابق حجم معين وزخرفة وتصميم مختلف عن الطوابق الأخرى، وتم تصنيع ساعة البرج من قبل صانع الساعات الفرنسي الشهير جان بول غارينيهوم، وتم تثبيتها من قبل يوهان مايرو، وتم استخدام الأرقام العربية في الواجهة، وخضعت الساعة للعديد من التصليحات والإضافات حيث أزيل جزء من الأجزاء الميكانيكية الأصلية للساعة واستبدل بأخرى كهربائية.

معلومات عن برج الساعة في اسطنبول

العنوان: Vişnezade, Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Vişnezade, Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul موعد العمل: يفتح البرج أبوابه من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11,30 مساء كل أيام الأسبوع.

في نهاية هذا المقال تم التعرف بشكل تفصيلي على أشهر أبراج اسطنبول والتي تعتبر من المعالم السياحية والأثرية المهمة لمدينة اسطنبول والجاذبة لملايين الزوار والسياح سنوياً، إضافة لذلك تم وصف هذه الأبراج وما في داخلها من قاعات وتحف ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية، وتاريخ بنائها وطريقة تصميمها وموقعها في المدينة.