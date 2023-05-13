أفضل أحياء اسطنبول التي ينصح بزيارتها

لطالما كانت اسطنبول تلك المدينة الرائعة وجهة سياحية مميزة للسياح القادمين من داخل وخارج تركيا، لما تحتويه هذه المدينة على معالم سياحية مهمة ومراكز ترفيهية تتمثل في القصور والكنائس والمساجد والحدائق والغابات، فضلا عن المرافق الخدمية وكلها تتوزع في أحيائها والتي منها الشعبي ومنها الراقي ويقسمها مضيق البوسفور إلى قسمين أحياء اسطنبول التي تقع في القسم الأوروبي وأحياء اسطنبول التي تقع في القسم الآسيوي من المدينة، سوف تجد في هذه الأحياء أشكال مختلفة من الحياة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على أحياء مدينة اسطنبول بشكل مفصل وسنسلط الضوء على ما تحتويه من نقاط جذب مهمة ومراكز تسوق وأنشطة ترفيهية ومرافق لخدمة سكان المنطقة فكونوا معنا.

أفضل أحياء اسطنبول

تضم مدينة اسطنبول عدد كبير من الأحياء والتي قد تم تسميتها نسبة إلى شخصيات مؤثرة في المنطقة أو نسبة لأحداث تاريخية جرت، وتتميز مدينة اسطنبول بموقع جغرافي مميز فهي تعتبر العاصمة الاقتصادية لتركيا، وستجد هذا واضحا بما تحتويه هذه الأحياء من معالم سياحية ونقاط جذب مهمة كانت ولا زالت قبلة للسياح القادمين إلى تركيا من كل أنحاء العالم، وفيما يلي أشهر أحياء اسطنبول:

1- حي سارير اسطنبول

يعتبر حي سارير من أجمل أحياء اسطنبول يقع في الشطر الأوروبي من المدينة بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور، يجمع هذا الحي بين كل ما هو قديم وحديث في نفس الوقت حيث تجد الأبراج الشاهقة والمولات مثل مول استينيا، ومول وادي اسطنبول ومول مترو سيتي، بالإضافة إلى الحدائق والغابات مثل غابات بلغراد ذات الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء الواسعة، وحديقة اميرغان التي تضم باقة متنوعة من الأزهار والنباتات النادرة مثل زهرة التوليب التي شكلت حالة من الدهشة لدى سكان أوروبا عندما قام العثمانيون بنقلها إليهم بالإضافة إلى أنواع أخرى من الزهور بأشكال والوان زاهية تلفت النظر إليها.

عند القدوم إلى اسطنبول لا بد لك من زيارة هذا الحي والاستمتاع بكل المعالم التاريخية الموجودة متمثلة بقلعة روميلهيسارى أكبر قلاع البوسفور ومتحف الفنون الجميلة ومتحف سادبيرك هانم، ولا تنسى زيارة منتجع كيليوس من أشهر المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأسود، ولعشاق الصيد فرصة مثالية لممارسة هوايتهم من خلال ميناء صغير في الحي، ويوجد في أيضًا عدد من المطاعم والمقاهي التي تشهد حالات ازدحام في أيام العطلات والأعياد، بالإضافة إلى وجود البارات والملاهي الليلية التي تزيد من حيوية ونشاط الحي فهي لا تنام ابدا.

2- حي فلوريا اسطنبول

يتبع حي فلوريا لمنطقة باكركوي ويعتبر من أفخم أحياء اسطنبول يمتد على طول ساحل مرمرة، يعتبر هذا الحي وجهة سياحية لكل السياح القادمون إلى مدينة اسطنبول حيث أن هذا الحي يحتوي على العديد من الأبنية الحديثة والمولات ومراكز للتسوق مثل مول اكوا فلوريا المشهور الذي يضم العديد من المحلات التجارية التي تعرض مختلف أنواع البضائع بالإضافة إلى المتاجر المتخصصة ببيع أفخم الماركات العالمية ويحتوي المول على صالة سينما كبيرة، تعتبر منطقة فلوريا من أفضل مناطق اسطنبول فهو يحتوي على حديقة مائية (اكواريوم) تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكائنات البحرية اللطيفة مختلفة الأشكال والألوان، وتقام في الأكواريوم العديد من العروض مثل عروض الأسود والأنشطة الترفيهية الممتعة مثل رحلات الغوص مع الدلافين وإطعامها.

عندما تزور حي فلوريا لا تنسى زيارة حديقة فلوريا التي تجعله أجمل حي في اسطنبول فهي تعج بالألوان الزاهية والنابضة بالحياة لما تحتويه من أنواع نادرة من النباتات والزهور الفواحة، بالإضافة إلى وجود بحيرة تسبح بداخلها أنواع مختلفة من الطيور مثل البط والإوز، فلا يوجد وقت للملل عند دخولك إلى حي فلوريا من كثرة الأماكن التي لن تقاوم زيارتها ومن أهم هذه الأماكن متحف الطيران الذي ينقسم إلى قسمين قسم مفتوح يعرض مجموعة من الطائرات الحربية والمدنية وقسم مغلق يضم مجموعة متنوعة من الأجهزة ومعدات الطيران التي تم استخدامها من قبل القوات الجوية التركية، وتضم فلوريا بالإضافة إلى كل ذلك عدد من الأسواق والبازارات التي تحتوي على كل ما قد يلزمك من ألبسة وأقمشة وخضروات وفواكه ويتربع بازار الأربعاء على رأس القائمة، وبذلك يكون حي فلوريا من أفضل الأحياء في اسطنبول.

3- حي بلاط اسطنبول

يقع حي بلاط في منطقة الفاتح في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول حيث يطل على القرن الذهبي، وهو من الأحياء الراقية في اسطنبول، يحضر التاريخ بقوة في حي بلاط حيث يعود تاريخ الحي إلى عهد السلطان العثماني "بايزيد الثاني" والذي استقبل الجماعات اليهودية الهاربة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التعايش بين الأديان الذي كان سائدا في تلك الفترة، يتميز حي بلاط ببيوته الملونة والأزقة الضيقة، ويضم عدد من المباني التاريخية مثل الكنائس والمدارس والمعابد التي تحكي قصة وتاريخ هذا الحي وكل ما مر به من أحداث، فهو يحتوي على ثلاثة كنائس من أشهرها معبد أهريدا الذي يشبه إلى حد كبير في بنائه شكل مقدمة السفينة، والذي قد تلاحظه بشدة عند مرورك في حي بلاط هو وجود نجمة داوود على أغلب المنازل الموجودة كدلالة واضحة على خلفية الحي اليهودية.

ومن أهم المعالم السياحية في حي بلاط هو كنيسة ومتحف "شورا" الذي مر بكثير من التغييرات والتحولات حتى أصبح بشكله الحالي، يضم متحف شورا بين جدرانه العديد من المخطوطات واللوحات الفنية والفسيفساء، بالإضافة إلى وجود لوحات جدارية تصور حياة يسوع المسيح وأمه مريم العذراء، والطابع الإسلامي موجود وبقوة في حي بلاط يتمثل بجامع "فروح كتهدا" الذي تم بنائه علي يعد المهندس المعماري الشهير "سنان"، وخلال جولتك في حي بلاط يمكنك شراء أجمل الهدايا التذكارية من المتاجر الموجودة مثل الأنتيكات والاكسسوارات التقليدية، ويمكنك أخذ قسط من الراحة وتناول مشروبك المفضل أو وجبة خفيفة في أحد المقاهي والكافيهات الموجودة.

4- حي بيبيك اسطنبول

من أشهر أحياء اسطنبول فهو حي قديم ولهذا الاسم عدة معاني بحسب أكثر من رواية، البعض من هذه الروايات يرجع أن معنى بيبيك هو طفل باللغة التركية، وهناك روايات أخرى تقول بأن معناها هو تفاحة البوسفور كدلالة على جمال المكان وروعته، يشهد الحي إقبالاً كبيراً من السياح والسكان المحليين من أجل الاستمتاع بالإطلالة الرهيبة على مضيق البوسفور فهو يقع على ساحل البوسفور مباشرة، كانت تلجأ السفن إلى بيبيك من أجل الاختباء من العواصف القوية أما اليوم فهي مرسى للقوارب واليخوت، ويمتلك حي بيبيك عدد من المعالم السياحية الشهيرة مثل حديقة بيبيك التي تعتبر من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول في الشق الآسيوي من المدينة فهي من أجمل الحدائق المطلة على ساحل بيبيك، تضم باقة متنوعة من النباتات والأزهار ذات الروائح الذاكية ومجموعة من الأشجار المعمرة، تبلغ مساحة حديقة بيبيك حوالي 16 الف متر مربع افتتحت في عام 1908م، وهي تخضع لعمليات التجديد والتطوير في كل فترة آخرها كان في العام 2008م.

عند قدومك إلى حي بيبيك لا بد لك من أن تزور المتحف الآسيوي اذا كنت من محبين الأدب حيث يتم عرض السيرة الذاتية لأعظم الأدباء والفنانين ومجموعة من أعمالهم الأدبية، حيث إن المتحف بحد ذاته كان قبل أن يتم تحويله إلى متحف في عام 1945م منزلا للشاعر التركي توفيق فكرت، لا مجال للتوقف في حي بيبيك فهناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها مثل نادي كاديلاك لليخوت الي يضم مرسى لليخوت والبواخر التي يمكنك استئجارها والاستمتاع بجولة رائع وممارسة الصيد، ويضم حي بيبيك مجموعة من مراكز التسوق والمتاجر لأفخم الماركات العالمية حيث يمكنك شراء أجمل الهدايا التذكارية.

5- حي كاديكوي اسطنبول

يعتبر حي كاديكوي من أفضل أحياء اسطنبول للسكن فهو عبارة عن منطقة سكنية كبيرة يمكن الوصول إليه بكل سهولة اذ توجد فيه كل الحافلات ويضم أيضا خط للمترو يربط بين الحي وبين باقي مناطق اسطنبول الآسيوية، يعتبر ميناء كاديكوي مركزا مهما للنقل ووسيلة ربط أساسية بين شطري المدينة الأوروبي والآسيوي، يزخر الحي بوجود عدد من المعالم السياحية المهمة التي تعتبر وجهة أساسية للسياح والزوار القادمين إلى الحي مثل شارع بغداد الذي يمتد على طول 14 كيلو متر فهو يوازي ساحل بحر مرمرة يضم العديد من المطاعم والمقاهي التي تظللها الأشجار الموجودة على جانبي الشارع، بالإضافة إلى وجود عدد من المكتبات الغنية بكل ما قد تحتاجه.

عند زيارتك لحي كاديكوي لا تفوت فرصة المرور بشارع المظلات ويعود سبب تسميته بهذا الاسم بسبب المظلات الموزعة من أجل حماية الزوار من أشعة الشمس الحارقة، يضم الشارع العديد من الأسواق والبازارات الشعبية مثل بازار الأحد الشهير، ويضم حي كاديكوي بالإضافة إلى كل ما سبق أحد أهم مراكز التسوق وهو "ووتر جاردن اسطنبول" فهم عبارة عن بناء ضخم يضم عدد كبير جدا من المتاجر بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي.

اذا كنت برفقة أطفالك تأكد بأنهم سوف يقضون أوقات مليئة بالمرح والمتعة عند زيارة متحف الألعاب الذي يضم أكثر من عشرة آلاف لعبة تعود لأزمنة تاريخية مختلفة، مع وجود جزء مخصص لألعاب الفضاء سوف تحظى أنت وأطفالك بمشهد لا ينسى مع مشاهدة النجوم المتلألئة في سماء المتحف، حي كاديكوي أفضل حي في اسطنبول للرحلات العائلية وخاصة مع وجود مودا اسطنبول أجمل منطقة سياحية يمكنك الذهاب إليها برفقة الأهل والأصدقاء، ولا تنسى أن تعرج على سوق كاديكوي الذي يضم أكثر من 200 متجر تتنوع بين متاجر ألبسة وأحذية وحقائب ومنتجات غذائية ومنسوجات وأواني منزلية وتحف واكسسوارات.

6- حي اورتاكوي اسطنبول

من أرقى أحياء اسطنبول والذي يتميز بالطبيعة الساحرة يقع في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، يجذب الحي عدد كبير من السياح على مدار العام الذين يأتون من أجل الاستمتاع بأجمل المعالم السياحية الموجودة في الحي مثل مسجد اورتاكوي الذي يقع على مضيق البوسفور تم بناؤه بأمر من السلطان العثماني عبد المجيد الأول فهو مثال حي ورائع عن العمارة العثمانية، واذا كنت ترغب بقضاء عطلة فريدة من نوعها عليك بزيارة ساحل اورتاكوي الذي يضم العديد من المطاعم والمقاهي، ينبض الساحل بالحياة خلال أيام العطلات فهو لا ينام مع وجود العديد من البارات والنوادي الليلية.

ولا تنسى زيارة قصر شيرغان أهم معالم الحي، يتميز القصر بجمال تصميمه فهو مغطى بالرخام الملون ذو الألوان الزاهية، أما الأسقف والجدران كلها مغطاة بالخشب، يتصل القصر مع قصر يلدز بواسطة جسر رخامي، ويضم الحي عدد من الأسواق والبازارات مثل بازار الخميس وبازار اورتاكوي الذي يعتبر من أشهر الأسواق الشعبية، يضم مجموعة من المحلات التجارية التي تبيع مختلف أنواع البضائع مثل الملابس المستعملة والجاهزة وسوق الخضار والفواكه، وبعد جولتك في البازار تناول كوب من الشاي التركي لتعدل مزاجك في أحد المقاهي الموجودة.

7- حي شيشلي اسطنبول

يقع حي شيشلي في الشطر الأوروبي من المدينة يبعد تقريبا مسافة ثمانية كيلو مترات عن مركز مدينة اسطنبول، شيشلي يعتبر من أحياء اسطنبول الراقية والعريقة، حيث يقصده السياح من كل حدب وصوب من أجل الاستمتاع بالمعالم الأثرية ذات الأهمية التاريخية مثل جامع شيشلي، وعدد من مراكز التسوق والمولات مثل جواهر مول الذي يستقطب عدد كبير من السياح بشكل يومي، بالإضافة إلى شارع نيشانتاشي الشهير الذي يضم عدد من الحدائق والمنتزهات وأهمها حديقة ماتشكا وتضم هذه الحديقة تلفريك يعطيك ركوبه الفرصة لاستكشاف الحي ومعالم المنطقة.

ويزخر الحي بالمعالم التاريخية مثل المتاحف وأهمها متحف أتاتورك الذي يسرد التاريخ التركي من خلال المخطوطات واللوحات الجدارية المعلقة على جدران المتحف، بالإضافة إلى وجود متحف عسكري يعرض الأسلحة القديمة التي تم استخدامها خلال فترة زمنية سابقة، كما يمكنك زيارة قصر أهلامور المعروف، واذا كنت من عشاق الثقافة والفنون يمكنك زيارة مسرح "جميل توبوزلو" والاستمتاع بالعديد من الحفلات الموسيقية التي تقام وتستضيف أشهر الفنانين.

وللتسوق حصة كبيرة في شيشلي وذلك بسبب وجود عدد كبير من المراكز التجارية مثل كانيون مول فمن المستحيل أن تزور شيشلي ولا تشتري عدد من البضائع والهدايا التذكارية من المحلات التجارية الموجودة، أو تناول أطباق الطعام اللذيذة في أحد المطاعم والمقاهي الموجودة.

وفي ختام مقالنا لقد سلطنا الضوء على أفضل أحياء اسطنبول بشقيها الأوروبي والآسيوي، وما تحتويه هذه الأحياء من معالم سياحية ونقاط جذب مهمة كانت ولا زالت تستقطب عدد كبير من السياح من داخل وخارج تركيا، وذكرنا أهم الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية الموجودة بها.