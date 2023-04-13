أفضل أسواق اسطنبول الرخيصة التي ينصح بزيارتها

تعج مدينة اسطنبول بمراكز التسوق الضخمة والمولات الكبيرة التي تعرض أغلب أنواع المنتجات والسلع المختلفة وبأسعار متفاوتة بين الغالية والمتوسطة والرخيصة، ورغم ذلك فإن أغلب سكان المدينة وزوارها يتجهون نحو أسواق اسطنبول الشعبية والقديمة والتي تتواجد ضمن مناطق تاريخية وتراثية يعود معظمها للعهد العثماني وذلك بهدف شراء مستلزماتهم الضرورية وبأرخص الأسعار، وسنتناول في هذا المقال أهم أسواق اسطنبول الرخيصة والتي تنتشر في أماكن كثيرة لتغطية حاجات الناس من ملابس وأحذية وحقائب ومواد غذائية ومشغولات يدوية وهدايا ومواد تجميل وأدوات منزلية وكهربائية بأسعار معقولة ومناسبة لأذواق ورغبات المتسوقين.

أفضل أسواق اسطنبول الرخيصة

أينما توجه الزائر في مدينة اسطنبول سيحظى بزيارة العديد من أسواق اسطنبول الرخيصة والتي توفر له مختلف الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لحياته اليومية وضمن سعر معقول، وتتواجد مراكز التسوق هذه ضمن معالم مدينة اسطنبول التاريخية والسياحية مثل منطقة الفاتح والسلطان أحمد وساحة تقسيم، وبعضها يقام في يوم واحد أو يومين من الأسبوع ويطلق عليه اسم البازار، وهذه الأسواق تتصف بالازدحام والعشوائية وتحتاج إلى التنظيم المستمر حيث تشاهد البسطات والعربات الجوالة والأكشاك والحوانيت الصغيرة إضافة إلى المحلات التجارية، وفيما يلي أهم تلك الأسواق:

1- جراند بازار (السوق المغطى)

من أقدم أسواق اسطنبول وأكبرها في المساحة حيث يمتد على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، وبني في عهد الإمبراطورية العثمانية بأمر من السلطان محمد الفاتح الثاني في عام 1461 م بمدة استغرقت حوالي أربع سنوات في منطقة الفاتح التاريخية والشهيرة وتحديداً في منطقة بيازيد، ومن ثم تم توسيع السوق بأمر من السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر الميلادي وأصبح أحد أشهر الأماكن السياحية في تركيا باسطنبول، ويأتيه الزوار من كل مكان لمشاهدة السقف المغطى والمزين بزخارف ورسوم عثمانية مع وجود أبواب لها شكل الأقواس.

ويبدو أن التاريخ العثماني العريق حاضراً في هذا السوق بتصميمه المعماري وبصمته الفنية الراسخة في الأذهان والعيون، إضافة لذلك فهو من الأسواق الرخيصة في اسطنبول حيث يضم محلات تجارية متنوعة تجد فيها كل ما تشتهيه وترغب به وبأرخص الأسعار، وتتوزع المحلات في ستين شارع، وتشمل المنتوجات الملابس والمنسوجات والسجاد والمشغولات الفضية والذهبية والساعات المميزة والأحجار الكريمة والعملات المعدنية القديمة.

2- سوق أراستا

يقع سوق أراستا في منطقة السلطان أحمد خلف جامع السلطان أحمد مباشرة في شارع تورون من الجهة الشمالية، ويتميز بكونه من أهم وأرخص أسواق اسطنبول حيث تنتشر في أروقته وأزقته الضيقة محلات تجارية يتجاوز عددها السبعين محل، وفيها كل ما يطلبه المتسوق من مشغولات يدوية وهدايا وتذكارات وسجاد يدوي تركي وتحف وصناعات حرفية من النحاس والفضة والتي تكون بأسعار معقولة ومناسبة لأغلب الزوار والسياح.

ولقد عرف السوق منذ القديم ببيع مستلزمات الجنود من أدوات حربية ولباس عسكري، وفي الوقت الحالي أصبح من أكبر وأشهر أسواق اسطنبول الرخيصة والشعبية المخصصة المشغولات والحرف اليدوية كونه يقع في منطقة معالم تاريخية مهمة فيها جوامع ومطاعم ومقاهي وحدائق، والتي تستقبل يومياً آلاف الزوار والسياح من داخل وخارج تركيا.

3- السوق المصري

يمتد السوق المصري على مساحة واسعة بقرب سوق البازار الكبير في منطقة أمينونو في الجانب الأوربي من مدينة اسطنبول، وهو من أشهر الأسواق في اسطنبول الشعبية والقديمة والتي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1597 م حيث أنشئ في زمن السلطان مراد الثالث ليكون أحد أكبر أسواق المدينة بعد السوق المغطى، وسمي السوق بهذا الاسم قديماً بسبب طبيعة البضائع المستوردة والمباعة فيه والتي تعتمد على التوابل والقهوة القادمة من الهند وجنوب آسيا وتصل مصر ومنها تتجه إلى اسطنبول، وله مسميات أخرى حيث يعرف باسم سوق التوابل أو سوق العطارين، ويضم السوق ستة مداخل كبيرة والمدخل الرئيسي له يتواجد أمام المسجد الجديد.

وتتوزع فيه الكثير من المحلات التجارية ويصل عددها إلى حوالي 140 محل تجاري، وتتنوع في منتجاتها وسلعها الغذائية مع تميزها بالأسعار الزهيدة بحيث يصنف السوق ضمن أرخص أماكن تسوق في اسطنبول، ويستقطب الكثير من الزوار من السكان المحليين والسياح لشراء التوابل والقهوة والبهارات والمكسرات والأعشاب ومواد العطارة والحلقوم والحلويات الشرقية والغربية والهدايا والاكسسوارات والأواني والتحف المزخرفة، ولقد ذاع صيت السوق المصري بين أسواق اسطنبول الرخيصة داخل وخارج تركيا، وأصبح مكاناً مقصوداً من قبل عدد كبير من الناس الراغبين بشراء السلع والمنتجات التي تجمع في روائحها عبق الماضي وتراث التاريخ العثماني القديم.

4- سوق لالالي في اسطنبول

يمتاز سوق لالالي بموقع حيوي ومميز ضمن أشهر المناطق التاريخية في مدينة اسطنبول والتي تعرف بمنطقة السلطان أحمد وتحديداً على خط الترام واي، وهو من الأسواق التجارية الرخيصة في اسطنبول إضافة إلى شهرتها كمراكز بيع بالجملة، ويتضمن السوق شارع رئيسي تتوزع فيه محلات تجارية كثيرة وحوانيت متنوعة لبيع الملابس والمنسوجات والأقمشة وحقائب وأحذية، والتي تكون ضمن نطاق سعري معقول بالنسبة لمعظم الزوار بحيث يضاف السوق إلى قائمة أسواق اسطنبول الرخيصة والشعبية على حسب تعليقاتهم وآرائهم.

وتجد في شوارع السوق الفرعية وعلى طول خط الترام واي محلات خاصة ببيع الجملة، والتي يتم فيها شراء كميات كبيرة من البضائع والسلع من قبل تجار التجزئة لعرضها في محلاتهم الخاصة وأغلبها يكون بسعر أرخص من باقي الأسواق، ويحظى سوق لالالي بأهمية كبرى عند السكان المحليين والسياح مع وجود طابع عربي واضح وظاهر للعيان.

5- سوق النحاسين

يعرف السوق باسم سوق بيازيد الشعبي ويقع السوق في منطقة بيازيد بين منطقتين مميزتين وهما منطقة لالالي ومنطقة السلطان أحمد مما يجعله محط أنظار الزوار والسياح القادمين لزيارة المعالم التاريخية والأثرية في مدينة اسطنبول، وتجد ضمن ممراته الضيقة وأزقته القديمة محلات وحوانيت يفوح منها عبق التاريخ العثماني القديم، وخاصة أن كل معروضات ومنتجات السوق قائمة على التحف والمشغولات اليدوية الذهبية والفضية والنحاسية ومنتجات الجلود والأدوات والأواني المنزلية المصنوعة من النحاس، وبالنسبة للأسعار فإن سوق النحاسين من الأسواق الرخيصة في اسطنبول حيث تجد فيه مختلف المنتوجات النحاسية والحرف اليدوية والهدايا والتذكارات بسعر منافس عند مقارنته مع باقي الأسواق التركية.

6- سوق الفاتح

يشتهر سوق الفاتح بكونه من أكبر وأشهر أسواق اسطنبول الرخيصة والشعبية، والتي تقام في منطقة الفاتح التاريخية، ويبدأ السوق من مدخل جامع السلطان محمد الفاتح ويمتد على مساحات كبيرة ليشمل حوالي سبع شوارع رئيسية، ويضم السوق متاجر وبسطات وباعة جوالين ويعرض منتجاته وسلعه في يوم واحد من الأسبوع وهو يوم الأربعاء ليكون من أهم بازارات اسطنبول الأسبوعية وأرخصها، حيث يجد الزائر فيه كل ما يلزمه في حياته اليومية من مواد غذائية وخضار وفاكهة وملابس واكسسوارات وحقائب وأحذية وأدوات منزلية وألعاب أطفال، والتي تكون بأرخص الأسعار.

7- سوق يشيل كوي

يتميز سوق يشيل كوي بشعبيته وازدحامه ويصنف ضمن أسواق اسطنبول الرخيصة حيث يعرض منتجات وسلع متنوعة وبأسعار معقولة للجميع ليكون أرخص سوق في اسطنبول وضواحيها، ويمتد السوق على مساحة كبيرة تصل إلى 12 ألف متر مربع وفيه عدد كبير من المحلات التجارية والتي يصل عددها إلى 200 محل تجاري، ويمتاز بتنظيم واضح في عرض السلع والبضائع وعمليات للبيع والشراء، ويتعامل معظم الباعة الموجودين في سوق يشيل كوي ببطاقات الائتمان، وفيه كل ما يرغب به الزبون من مواد منزلية ومواد غذائية وملابس وهدايا وحقائب واكسسوارات وأحذية ومنتجات تجميل.

وهو كغيره من مراكز تسوق رخيصة في اسطنبول يشهد ازدحاماً كبيراً بالمتسوقين والسياح، وخاصة أنه يقع في منطقة يشيل كوي المعروفة والتابعة لمقاطعة بكركوي في القسم الأوربي من اسطنبول، ويقام السوق يوم واحد من كل أسبوع وهو يوم الأربعاء ويتاح للتجار الفرصة لعرض مختلف بضائعهم وسلعهم وبأسعار معقولة.

8- سوق محمود باشا

يتربع السوق في منطقة الفاتح في الجانب الأوربي في مدينة اسطنبول في حي مولافيناري قرب السوق المغطى وخلف السوق المصري مباشرة، وهو من أسواق في اسطنبول رخيصة وشعبية ويحوي عدد كبير من المحلات التجارية والحوانيت الصغيرة والتي تعرض مختلف المنتجات والسلع من ملابس سهرات ومناسبات وأعراس وحقائب وأحذية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وأجهزة هواتف محمول، وبأسعار معقولة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية وبماركات محلية وعالمية.

9- شارع بغداد اسطنبول

يعتبر شارع بغداد من أشهر وأفضل شوارع اسطنبول السياحية ومن أعرق المناطق التاريخية في المدينة حيث يرجع تاريخ الشارع إلى عصر الدولة العثمانية، وكان يربط بين مدينتي القسطنطينية والأناضول وسمي باسم شارع بغداد في ذلك الوقت احتفالاً بانضمام بغداد إلى الإمبراطورية العثمانية، ويقع السوق في منطقة كاديكوي الشهيرة في الجانب الآسيوي من اسطنبول، ويتوافد إليها آلاف السياح يومياً.

ويتميز السوق بكونه من أسواق اسطنبول الرخيصة، إضافة إلى كونه وجهة تسوق مثالية لمختلف الزائرين والسياح حيث يضم شارع الموضة والذي تصطف على جانبيه محلات تجارية كثيرة لأشهر العلامات التجارية وبأقل الأسعار، وتجد فيها كل ما يخطر على بال المتسوقين من أحذية وهدايا تذكارية وملابس وتحف مع انتشار كبير المقاهي والمطاعم الفاخرة والتي تقدم أشهى الأطباق التركية التقليدية اللذيذة والمشروبات من شاي وقهوة تركية.

10- شارع الاستقلال

يقع شارع الاستقلال المعروف في منطقة بيوغلو في ساحة تقسيم، ويبدأ من هذه الساحة الشهيرة وتجد فيه واحداً من أشهر أسواق اسطنبول الرخيصة حيث تنتشر على جانبيه الكثير من المحلات التجارية والتي تتخصص ببيع ماركات الملابس التركية والعالمية وبأحدث صيحات الموضة بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، ويفتح السوق في هذا الشارع في ساعات متأخرة من الليل، ويقصده الآلاف من الأتراك والسياح بهدف المشي والتجول والتسوق، ويعاب عليه الازدحام الشديد.

11- سوق عثمان بيه

يتواجد سوق عثمان بيه في منطقة شيشلي بقرب ساحة تقسيم، ويتضمن السوق شوارع رئيسية وشوارع فرعية تتوزع فيها أعداد كبيرة من المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس التركية الفاخرة والفخمة وبأسعار مميزة ورخيصة ليكون ضمن أفضل أسواق اسطنبول الرخيصة، وإضافة للملابس هناك محلات لبيع الأحذية ومستحضرات التجميل والهدايا ومحلات تقدم وجبات إفطار تركية شهية فضلاً عن وجود المقاهي الخاصة بالقهوة والشاي، ويضم السوق مكاتب خاصة لمصممين مشهورين في ابتكاراتهم في عالم الأزياء والموضة التركية.

12- سوق القرية الخضراء

سمي بسوق القرية الخضراء كونه يقع ضمن مساحات واسعة وخضراء، ويتسم السوق بالهدوء وتنوع المعروضات والمنتجات، ويسيطر عليه الجو التركي الأصيل بسبب كثرة المقاهي الشعبية فيه والتي تستقطب الزوار بغرض الاستراحة، ويوجد ضمن السوق حوالي 2000 كشك وتباع فيها أقمشة وحرير وأزهار وورود ومواد تجميل مع خصومات تصل لأكثر من النصف ليكون أحد أهم أسواق اسطنبول الرخيصة، والتي تزدحم يومياً بالمتسوقين والزبائن الراغبين بالحصول على بضاعة جيدة وعالية الجودة، وضمن سعر يتناسب مع إمكانياتهم المادية.

13- بازار فندق زادة

يقام بازار فندق زادة في يوم الجمعة من كل أسبوع في منطقة فندق زادة التابعة لمنطقة الفاتح في اسطنبول وهو من أرخص بازارات اسطنبول، ومن أفضل أسواق اسطنبول الرخيصة والتي تزدحم بالزوار والسياح بسبب الأسعار المنافسة والتنوع الكبير في المنتجات والمعروضات، ويضم السوق مختلف احتياجات الزبائن من ملابس واكسسوارات وعطور وهدايا تذكارية وفواكه وخضار طازجة، ويحظى بشعبية كبيرة وازدحام خانق يوم الجمعة.

14- سوق الأحد

يعرض هذا السوق منتجاته وسلعه كل يوم أحد في منطقة كاديكوي في اسطنبول ضمن أماكن مختلفة فيها ويمتاز بكونه أرخص بازار في اسطنبول، وتتوفر في محلاته التجارية كل مستلزمات الزبائن من مواد غذائية وخضار وفاكهة وبهارات ومكسرات ومستلزمات منزل وطبخ وأواني، والتي تباع بسعر منافس لباقي الأسواق في اسطنبول.

15- سوق مارتر

يقصد الزوار والسياح سوق مارتر لشراء الملابس التركية الفاخرة والتي تتنوع بين ملابس أطفال ورجال ونساء، وهو من أشهر وأكبر أسواق اسطنبول الرخيصة والخاصة ببيع الجملة، ويتوفر فيه محلات تجارية تبيع بسعر الجملة كافة ماركات الملابس وبأحدث صيحات الموضة التركية والعالمية، ويعد السوق من أكبر تجمعات التجار القادمين من الخارج وخاصة التجار العرب بقصد استيراد الملابس التركية وبيعها في الأسواق العربية.

في ختام هذا المقال تم تسليط الضوء على أفضل وأشهر أسواق اسطنبول الرخيصة، والتي تقوم بعرض مختلف منتجاتها وسلعها التجارية بسعر أقل وأرخص من أسعار الأسواق الكبرى في اسطنبول، نتمنى لكم رحلة تسوق رائعة.