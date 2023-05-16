أفضل 4 من أسواق الجملة في بورصة لا تفوت زيارتها

إذا كنت لم تتعرف على بورصة حتى الآن فهي من أحدث المدن المنشأة في تركيا، فتركيا دولة يرغب كل من يرى صورها أو يسمع عنها أن يزوروها حيث تتميز بساحل البحر الأسود الجميل وشواطئ أنطاليا وفتحية، فحين أنك إذا ذهبت ناحية بورصة ونظرت ناحية الشمال ستجد بحر مرمرة ذو الإطلالة الساحرة ومن الناحية الجنوبية جبل الأولوداغ، كما أنها تحتوى على مجموعة متنوعة من أسواق الجملة في بورصة التي يمكنك زيارتها والذي سنتعرف عليه عبر السطور التالية.

أشهر أسواق الجملة في بورصة

تقع مدينة بورصة في الناحية الشمالية الغربية من تركيا، وهي تحاط بإسطنبول من ناحية الجنوب الشرقي وبحر المرمرة من الجهة الأخرى، في حين أن بورصة مهملة إذا تم مقارنتها مع الأدبيات السياحية بتركيا إلا أنها تتميز بأنها مدينة ذات أهمية صناعية ويرجع ذلك إلى شهرتها في تربية دودة القز مما أدى إلى جعلها في الصدارة لصناعة الحرير علاوة على توافر الكثير من معامل الأنسجة بها.

ولم يتوقف الأمر على ذلك فهي تمتلك مجموعة كبيرة من مصانع السيارات ومن ناحية المأكولات فهي منعمة بمساحات زراعية هائلة مما ساعدها على التميز بإنتاج العديد من المنتجات مثل الأجبان والألبان، ومن المعامل والمصانع بمدينة بورصة (سوتاش للألبان والأجبان- كابلات- دوكتاش- زورلو- فيات- بوش)، وبسبب أنها مدنية صناعية مثقلة بالعديد من الموارد فهي تقوم بتصدير إجمالي 10% من صادرات تركيا.

إذا كنت تاجر وترغب في الحصول على قطع بأسعار تنافسية وتنوع عالي في الاختيار وجودة العالية فعليك الذهاب إلى أسواق الجملة في مدينة بورصة ومن أهمهم تلك الأسواق ما يلي:

1- السوق المركزي

يتميز ذلك السوق بأنه مجموعة من المحلات المتواجدة بجانب بعضها كأنها سلسلة من المحلات وهي تتواجد في شوارع قريبة من بعضها البعض ومتداخلة، تركبيه السوق تساعدك برؤية كل ما تريده واختيار المنتجات التي تريد شرائها ومقارنتها مع باقي المحلات بالسوق، كما يتميز هذا السوق بمنتجاته ذات الجودة العالية والأسعار المقبولة، كل تلك العوامل ساعدت في جعله واحد من أفضل أسواق مدينة بورصة .

2- كوزا خان "سوق الحرير"

إذا كنت من عشاق الحرير فذلك هو المكان الأنسب لك، فهو أقدم سوق الجملة في بورصة للحرير حيث تم إنشاءه في عام 1490 ميلاديًا بأمر من السلطان بيازيد الثاني لذلك هو يعتبر معلم تاريخي أثري، يحتوى السوق على كل ما ترغب به من ملابس حريرية وأوشحة، وبسبب التنوع وجودة الخامات فهو له مكانه اقتصادية كبيرة بتركيا لذلك أطلق عليه "قلب بورصة النابض"، إضافة إلا ذلك يوفر البائعين مجموعة رائعة من الملابس التقليدية المعبرة عن تركيا وبورصة بالأخص والتي من الصعب إيجادها في أي مكان أخر ويمكنك إكمال الملابس بمجموعة من الأكسسوارات أو الحلى الذهبية التي تضيف لمسة جمالية على الملابس، كما انه يتواجد بالأزقة أماكن تبيع الهدايا التذكارية الأكثر من رائعة والتي تعد هدايا قيمة يمكنك إعطائها لمن تحب.

السبب في أن سوق كوزا خان من أهم الأماكن السياحية في بورصة لأنه مازال يحتوى على الخانات القديمة الأصلية التي قد ترغب بزياراتها خاصة إذا كنت محب للتاريخ الأثري زيادة على حدائق الشاي الرائعة التي بنيت بشكل حديث والتي يمكنك الجلوس بها والاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تساعد على الإحساس بالراحة والانتعاش.

3- السوق المسقوف

يمتلك ذلك السوق العديد من الأسماء الأخرى مثل السوق المغطى أو البازار الكبير Grand Bazaar وعُرف بذلك الاسم لأنها يمتاز بسقف على شكل أقواس عديدة مليئة بالرسومات والنقاشات العثمانية ويمكن الدخول لذلك السوق عبر أي باب من الأبواب الإحدى عشر، تشعر بروح بورصة والدولة العثمانية عند السير في أرجاء السوق فهو مصمم بشكل رائع حيث يتواجد العديد من النوافذ الزجاجية التي تسمح بنفاذ جزء من أشعة الشمس إلى أرجاء المكان، يمتد السوق إلى حوالي 40 شارع فهو يحتوى على قرابة 2500 محل.

يعرف السوق المسقوف بأنه سوق ملابس الجملة في بورصة لذلك ينصح تجار جملة الملابس والسائحين بالذهاب إليه وهو يقع وراء الجامع الكبير، بمجرد الدخول إلى السوق ستجد محلات تتراص بجانب بعضها البعض فتجد محلات تبيع الملابس لمختلف الأعمار وبجانبها محلات ترغب كل السيدات في الدخول إليه واقتناء قطعة منه نعم إنه محل الذهب؛ وإن كنت من عشاق تاريخ تركيا والأماكن بها يمكنك اقتناء الهدايا التذكارية التي ترغب فيها من خلال محلات الهدايا، وإذا كنت من عشاق المنسوجات اليدوية فذلك السوق هو الخيار الأمثل للذهاب به.

وإذا كان لديك رضيع من الصعب التحرك به بداخل السوق بسهولة يمكنك حينها الدخول لأحد المحلات المتخصصة في بيع عربات الأطفال، كما يمتاز السوق بأنه أحد الأسواق الشعبية بالتالي وجود منتجات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع، وفي حالة الشعور بالجوع يوجد العديد من المطاعم الصغيرة يمكنك شراء وجبة تركية مع الاستمتاع بالتجول في السوق، كما أنه يمكنك أخذ قسط من الراحة عن طريق الدخول إلى احد المقاهي الرائعة به.

هو أشبه بمدينة مصغره تحتوى على كل ما يمكنك تخيله من مراكز شرطة وبنوك ومركز بريد ومركز معلوماتي وهو أمر غاية في الأهمية للسائحين وأكثر ما يميز ذلك المكان هو إمكانية الذهاب إليه بدون الحاجة لدفع رسوم.

4- سوق السبت

يعد سوق السبت من أشهر أسواق الجملة في بورصة على الرغم من أنه صغير الحجم، فهو يتضمن حوالي 400 كشك، يبدأ السوق في يوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى غروب الشمس قرابة السابعة مساءً، يمكنك اقتناء العديد من المنتجات المتميزة منه فهو يحتوى على العديد من منتجات الأحذية الجلدية المتميزة والملابس والمنسوجات المصنوعة بعناية بالإضافة إلى الحقائب الجميلة وأدوات التجميل ذات الجودة العالية والأسعار المقبولة.

كما أن السوق يقدم منتجات غذائية طازجة متنوعة كالخضروات أشهرهم الطماطم والخيار علاوة على الفواكه الشهية، قد تعتقد أن الأمر قد انتهى ولكن في حقيقة الأمر ذلك السوق مبهر فهو يحتوى على الكثير من المنتجات الأخرى والتي منها المجوهرات والحرف اليدوية والمنسوجات المنزلية المختلفة والتوابل ذات الطعم الرائعة المميز، وإذا كنت ترغب في الحصول على قسط من الراحة أثناء التسوق يمكنك الذهاب إلى المقهى المتواجد بالسوق فهو يقدم مرطبات شهية ولذيذة.

بعدما تعرفنا على أجمل أسواق الجملة في بورصة يمكنك الآن زياراتهم واقتناء كل ما ترغب به من هناك سواء كنت تاجر جملة متميز بالبضائع الرائعة أو زائر وتريد شراء الهدايا القيمة لمن تحب.