أفضل 4 من أسواق الجملة في مرسين لتجربة تسوق مميزة

إن مرسين واحدة من أجمل المحافظات التركية التي تحتل قمة عالية في وجهات السياحة نظرًا لما تتمتع به من طابع ترفيهي خاص بها، لا يمكن أن تشعر به في مكان آخر فلا يوجد أيًا من مقومات السياحة غير متوفر لديها، سواء من حيث الجو الممتع، المزارات والأماكن الأثرية، الإطلالات البحرية الرائعة ويرجع هذا لكونها تمتلك أطول ساحل في تركيا بل في شرق البحر الأبيض المتوسط عامةً، ناطحات السحاب، الفنادق الضخمة، المنشآت الأثرية، الأسواق والمتاجر، ويجب هنا لفت الانتباه إلى أن أسواق الجملة في مرسين توفر للزوار أفضل تجارب التسوق بشكل عام، حيث يجد السائح كل ما يرغب به وأكثر سواء من حيث المستلزمات الشخصية، الأغراض التذكارية، الأدوات وغير ذلك ما تحققه من ترفيه ومتعة أثناء التجول والتسوق، فضلًا عن الخدمات المتوفرة داخل الأسواق.

أفضل أسواق الجملة في مرسين

لا شك أن تجربة التسوق داخل أسواق الجملة في مرسين تركيا هي لتجربة شيقة وممتعة، بل يكاد يكون لا مثيل لها، فعلى الرغم من كونها تمتلك شخصية سياحية كبيرة بسب موقعها المثالي ومقوماتها السياحية، إلا إنه تتمتع أيضًا بشخصية تجارية فذة ساهمت في جعلها تحتل قائمة أهم المناطق السياحية في مرسين ، وجدير بالذكر أن أسواق الجملة بها تشتمل على كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاج لها الإنسان بجانب توفيرها الخدمات المتنوعة، كي يحظى الزوّار على راحتهم أثناء التسوق، ولعل من أبرز تلك الأسواق:

1- Palm City Mersin

هو عبارة عن متجر شامل يحتوي على كل ما قد ترغب به بل وأكثر من ذلك، ويمكن تصنيفه بكونه أشهر أسواق الجملة في مرسين نظرًا لما يوفره من كافة المستلزمات والخدمات مما يساعد على سدّ كل احتياجاتك من مكان واحد، ومن أهم المعلومات حوله:

هو مكان مخصص للتسوق والترفيه، مكون من طابق واحد، لكنه يتضمن أقسام متعددة.

به قسم مخصص للملابس الرياضية لشتى الأنواع، سواء السباحة، التخييم وغيرها.

يحتوي على ماركت كارفور كبير.

قسم خاص لبيع الأجهزة الكهربائية، وما يخص مستلزمات البيت.

أقسام خاصة لبيع الملابس والأحذية، بكافة أنواع ولأغلب الماركات التركية، وبأسعار منافسة.

يوفر خدمات ترفيهية رائعة، كمنطقة لعب الأطفال، قاعة سينما كبيرة، موقف كبير، صالة مطاعم نظيفة تتضمن أكثر من مطعم مميز يقدم وجبات سريعة شهية ولذيذة.

معاملة الموظفين أكثر من راقية، والأسعار غير مبالغ فيها بشكل عام.

معلومات سوق الجملة Palm City Mersin

مواعيد العمل: مفتوح طوال أيام الأسبوع من 10 صباحًا، حتى 10 مساءً.

مفتوح طوال أيام الأسبوع من 10 صباحًا، حتى 10 مساءً. رقم الهاتف: 903243291633+

903243291633+ العنوان: Limonluk, 36. Cadde No:2, 33120 Yenişehir/Mersin, تركيا، وللوصول له اضغط هنا.

2- سولي سنتر

واحدًا من أكبر المجمعات التجارية ويعدّ أشهر سوق جملة في مرسين، يتضمن عدد وافر من الخدمات الهامة، وباقة من أهم الأقسام التي تنال إقبالًا عليًا من الزوّار، من أهم المعلومات حوله:

يشتمل المول على ماركات تركية وعالمية، تتميز بإقامة عروض وتنزيلات في كل المواسم بأسعار مثالية ومناسبة، مع العلم أن قسم الملابس والأحذية هذا يوجد في الطابق العلوي.

ماركت كبير يحتوي على كافة المستلزمات الأساسية، سواء الأغذية، الأدوات، الحقائب وغير ذلك العديد مما قد يحتاج له الزائر.

متجر للعطور المميزة، ومتجر خاص بأدوات المطبخ.

من الخدمات المتوفرة، 8 أجهزة صراف آلي خاص بكل بنك في موقف السيارات المفتوح، مرحاض نظيف، صالة تحتوي على 2 كافية، صالة خاصة بألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات المطلوبة مما جعله واحدًا من أفضل أسواق الجملة في مرسين.

معلومات سوق الجملة سولي سنتر

مواعيد العمل: مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا، حتى 10 مساءٍ.

مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا، حتى 10 مساءٍ. رقم الهاتف: 903243590900+

903243590900+ العنوان: Merkez, Zeytinli Cd No:6, 33875 Mezitli/Mersin, تركيا للوصول إليه اضغط هنا.

3- 5M Migros

هو واحدًا من أبرز أسواق مرسين المميزة التي تنال شعبية وإقبال كبير جدًا من قِبَل الزوار، لا يمكن أن تذهب إليه ولا تجد فيه ضالتك، حيث يضم باقة رائعة من أفضل المتاجر والأقسام المتداولة، وتستطيع قضاء وقت ترفيهي رائع فيه مع عائلتك وأصدقائك، ومن المعلومات المتوفرة حوله:

مكون من طابقين وبه متاجر عالمية ومحلية للملابس، منها أديداس للملابس الرياضية.

متجر لبيع ألعاب الأطفال، toyzz shop.

ساحة طعام مجهزة بديكور مميز وحديث على هيئة شجرة مركزية ذات فروع خضراء وأضواء.

مطاعم للبيتزا والوجبات السريعة، وكافيهات للمشروبات الساخنة والباردة كما ترغب.

سوبر ماركت كبير يتضمن أقسام متعددة ومنتظمة، قسم للأغذية والبقالة الجافة، ألعاب الأطفال، الكتب والأدوات وغير ذلك العديد مما يحتاج له الزوار.

عربات صغيرة ولطيفة في أركان المول لبيع الحلويات اللذيذة.

قسم خاص لبيع الإكسسوارات، أدوات التجميل ومستلزمات المرأة.

قسم لبيع الأجهزة الكهربائية، كما يوجد مكان مميز بالممر يبيع أنتيكات مميزة ورائعة.

من الخدمات المتوفرة، موقف كبير للسيارات، مرحاض نظيف، خدمة التوصيل للمنازل، مما جعله واحدًا من أبرز سوق الجملة في مرسين.

معلومات سوق الجملة 5M Migros

مواعيد العمل: يوميًا من 10 صباحًا، حتى 12 مساءً.

يوميًا من 10 صباحًا، حتى 12 مساءً. رقم الهاتف: 908506775961+

908506775961+ العنوان: Akkent, H. Okan Merzeci Bulvarı No: 759, 33150 Yenişehir/Mersin, تركيا، للوصول للسوق اضغط هنا.

4- Cetinkaya

من ضمن باقة أشهر أسواق الجملة في مرسين يوجد سوق Cetinkaya والذي يتمتع بمزايا جديرة بالاهتمام والجذب السياحي، ومما يتوفر فيه:

يتميز بمساحته الكبيرة، ويوجد لديه كل ما قد تحتاج العائلة له.

الأسعار فيه مناسبة جدًا، فضلًا عن التعامل الراقي من الموظفين.

تهتم المتاجر فيه بإقامة عروض دائمًا على الألبسة وغيرها من المنتجات.

فيه كل متطلبات المنزل، الأحذية، الملابس لجميع الأعمار، الغذاء، منظفات، أدوات مطبخ، ألعاب للأطفال.

يتوفر لديه موقف للسيارات، إمكانية الدفع النقدي والبنكي.

مطاعم للوجبات السريعة والكافيهات، حيث يمكن الجلوس والاستراحة وقضاء وقت مميز أثناء لعب طفلك في منطقة الألعاب الخاصة بهم.

معلومات سوق الجملة Cetinkaya

مواعيد العمل: يوميًا من 9:00 صباحًا، حتى 10 مساءً.

يوميًا من 9:00 صباحًا، حتى 10 مساءً. رقم الهاتف: 903242384300+

903242384300+ العنوان: Mustafa Kemal Bulvarı, İstiklal Cd., Akdeniz/Mersin, تركيا، للوصول اضغط هنا.

إن من أكثر الأماكن السياحية الجذابة التي تعود عليك بتجربة ترفيهية شيقة وممتعة هي أسواق الجملة في مرسين، حيث تجد فيها كافة ما ترغب من احتياجات ومستلزمات سواء ملابس، أحذية، أدوات منزلية، عطور ومستحضرات تجميل، مأكولات ومواد غذائية، لعب أطفال، هذا فضلًا عن المطاعم والأنشطة الترفيهية والخدمات.