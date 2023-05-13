أفضل 12 من أسواق بورصة التركية للتسوق

عندما نذكر السياحة تتسارع إلى أذهاننا مدينة بورصة التركية تلك المدينة المتميزة بإطلالتها الساحرة، والتي تستقطب إليها الزوار من كل ناحية نظرا لما فيها من أساسيات الاستجمام والرفاهية من حيث الشواطئ، والملاهي، والمولات، والشوارع، والجبال الشاهقة، وأسواق بورصة الكبيرة والصغيرة والشعبية، حيث تفردت بورصة بأسواقها فكانت وجهة للكثير من السياح لعدة عوامل وهي المناظر التراثية التي تراها في الأسواق والمباني المليئة بالزخارف والنقوشات الساحرة، إضافة إلى تنوع البضائع الموجودة في هذه الأسواق والتي تناسب حاجيات الجميع ولا ننسى الأسعار المنافسة للجميع.

أفضل أسواق بورصة

لا بد أثناء تواجدك في تركيا أن تقوم بزيارة العديد من المناطق السياحية في بورصة ومن أهمها أسواق بورصة التي تتصف بأزقتها وممراتها الضيقة بالإضافة إلى تناثر المحلات على أرصفتها الجميلة، فلا بد من تجربة التسوق ضمن أجمل الأسواق وشراء العديد من المنتجات من المتاجر المفضلة لديك، فاغتنم الفرصة وسارع في تجربة متعة الشراء، ومن أجمل أسواق بورصة نذكر لكم الآتي:

1. سوق الحرير بورصة

كان في السابق عبارة عن فندق، لكنه تحول إلى سوق من أسواق الجملة في بورصة ، بني عام 1490 ليكون السوق الوحيد الذي يبيع الأوشحة الحريرية المستوردة من الصين، لكنه الآن أصبح سوقا من أسواق بورصة للحرير بكافة أشكاله وأنواعه المختلفة، وهو مؤلف من بناء وفي وسط السوق يوجد مقاهي ومطاعم لشرب الشاي والقهوة التركية اللذيذة ولتناول الوجبات الشهية، وهو سوق مختص ببيع المنتجات المتنوعة بخاصة منسوجات الحرير المتميزة والمعروفة منذ القدم بجودتها ودقة الصنع فيها، إضافة لوجود متاجر لبيع بعض الهدايا التي تسر الزائرين.

2. السوق المسقوف بورصة

هو واحد من الأسواق الشعبية، وهو سوق مهم من أسواق مدينة بورصة التركية يقع خلف جامع بورصة الكبير، وبالطبع الأسواق الشعبية لا تعود قيمتها فقط من أجل التجارة، بل إنها تحكي وتعبر عن التاريخ العظيم والمتوارث بين الأجيال في احتراف المهنة وطريقة العمل، وهذا السوق يحوي الكثير من المتاجر التي تم توارثها جيلا بعد جيل لتبقى راسخة لحد الآن وتلبي رغبات الزوار، حيث يتوفر في السوق المسقوف محلات خاصة بالملابس والأحذية والمنسوجات اليدوية والقطع التذكارية التي تعبر عن حضارة تركيا، إضافة إلى محلات الذهب والمجوهرات والاكسسوارات ذات التشكيلة الواسعة، ولا ننسى توفر أجود أنواع العطور ومستحضرات التجميل.

3. جراند بازار بورصة

للبحث عن أفضل أسواق مدينة بورصة فجراند بازار هو من أسواق بورصة المتميزة، ويقع جانب الجامع الكبير، حيث يتصف بتشعبه وتفرعه ووجود العديد من المحلات المنتشرة والتي تحوي الكثير من السلع التي يحتاجها الزبون، كما يتميز السوق بإطلالته التراثية التي تحمل دفء العراقة والأصالة، حتى البناء يتميز بزخارفه ونقوشه الملفتة للنظر، إذ يقصده الزائر فيقضي أجمل الأوقات متجولا في المكان بالإضافة إلى شرائه ما يلزمه من الأغراض فالسوق يضم محلات الألبسة، والأحذية، والمجوهرات، والاكسسوارات، والخضار، والفواكه، والمنتجات الغذائية، وخاصة السجق، والكستناء التي تشتهر بها تركية.

4. سوق السبت بورصة

يعبر سوق السبت من الأسواق الشعبية في بورصة ، فهو ذو شعبية واسعة ويقصده الزوار بشكل مستمر نظرا للبضائع الكثيرة المتواجدة فيه مثل: الخضار والفواكه، والتوابل بأنواعها، والملابس الرجالية والنسائية، وملابس الأطفال، والمنسوجات والأقمشة والمشغولات اليدوية المصنعة بحرفية بالغة، وللنساء أقسام خاصة بأدوات التجميل ومستحضرات العناية والأحذية والحقائب المتميزة، إضافة إلى الاكسسوارات والجواهر والتحف التذكارية، يقام هذا السوق اسبوعيًا في كل يوم سبت من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، ويلاقي استحسانا لدى الكثير من الزوار نظرا لجودة البضائع ولأسعاره الرمزية المناسبة لدخل الجميع.

5. سوق الأحد بورصة

سوق شعبي من أسواق بورصة، يفتح يوم الأحد وهو سوق متخصص بالأغذية والمنتجات الغذائية المختلفة، حيث يتم بيع الخضار والفواكه بكافة أشكالها ومنتجات البحر الأسود والزيتون الشهي بأنواعه والأجبان بأنواعها وأشكالها الفريدة من نوعها، إضافة إلى الفطر والكستناء وكافة أنواع المواد الغذائية.

يتوافد إليه الزوار طمعا بأسعاره المقبولة حيث يوجد فرق كبير بين أسعاره وأسعار المتاجر والمحلات خارج سوق الأحد، ويتم التعامل مع الزبائن بكل احترام بحيث يشتري الزبون حاجياته بكل راحة وسهولة، كما تستطيع زيارة السوق فقط يوم الأحد من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء.

6. سوق الأربعاء بورصة

تعددت الأسواق في بورصة وتنوعت بحيث أصبح كل سوق يختص بالمواد اللازمة لاحتياجات الزبون، يقدم سوق الأربعاء للخضار والفواكه في عثمان غازي في بورصة تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه المنتقاة بعناية، حيث ترتصف هذه الأنواع بشكل منسق كل نوع لوحده والسعر مكتوب على المكان المخصص لهذا النوع بحيث يتعرف الزبون على الأسعار دون اللجوء الى البائع، يتوفر العديد من الخضار والفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والخيار والطماطم والبطاطا والبصل والثوم إضافة إلى الباذنجان والكوسا والكثير من الأنواع التي يحتاجها الانسان في طعامه، والمليئة بالفوائد لاحتوائها على الفيتامنيات اللازمة لتقوية الجسم وتعزيز مناعته.

تشعر أثناء وجودك في هذا السوق بالسعادة فالبائعون منتشرون بكل مكان، ويتعاملون مع الزبون برحابة صدر كبيرة مما يسهل عمليات البيع، ومما يشعر الزبون بثقة في البائع، سمي بسوق الأربعاء لأنه يفتح أبوابه يوم الأربعاء ويأتي الناس إليه من أجل الحصول على موادهم الغذائية اللازمة لطهي الطعام اللذيذ، وفيه الأسعار مقبولة ومناسبة فهو من أفضل أسواق في بورصة التي تتميز بشعبيتها حيث يقصده السكان رغبة في انتقاء الأنواع الجيدة من هذه الخضار والفواكه وطمعا بأسعاره الملائمة للجميع.

7. السوق المركزي في بورصة

من أفضل الأسواق في بورصة وهو سوق شعبي تاريخي تم تأسيسه في زمن السلطان العثماني بايزيد الأول عام 1399م، لذا يرتاد إليه السياح نظرا لاعتباره من الأماكن السياحية والتاريخية، وهو عبارة عن أزقة ضيقة متقاربة من بعضها فيها العديد من المحلات المتلاصقة ببعضها، ويتميز بخدماته الكثيرة التي يوفرها للزبائن إذ يحوي العديد من محلات الملابس والذهب والأحذية والفساتين، وليس له اختصاص محدد بل يختص ببيع مختلف السلع ومن أهمها الحرير والمفروشات، كما يوجد العديد من المطاعم ذات الأسعار الجميلة والأطباق الشهية، ويمكنك إن أردت زيارة الجامع التاريخي أثناء مرورك في هذا السوق المميز والقيام ببعض الأنشطة المتوفرة فيه.

8. مول ظافر بلازا بورصة

مركز للتسوق يتألف من عدة طوابق يقع في مركز مدينة بورصة، ويتصف بتصميمه الهرمي تدخل إليه من الأعلى إلى الأسفل، كل شيء تحتاج إليه ستجده حتما في هذا المول المميز لما يحويه من محلات ألبسة وأحذية ومجوهرات واكسسوارات وغيرها من المتاجر المتنوعة، بالإضافة إلى وجود بعض المطاعم والمقاهي لتقديم الوجبات السريعة وأطباق عديدة ومشروبات متنوعة، ويتميز بوجود صالة سينما لمن يرغب بمشاهدة الأفلام المميزة، ويضم عدة مرافق لخدمة الزبائن وفيه مسجد لمن يريد أداء فريضة الصلاة دون الخروج من المول، يتواجد فيه العديد من الماركات العالمية المشهورة بأسعار تناسب جميع الميزانيات، إنه مكان رائع للتسوق ننصحك به، فهو أفضل أسواق بورصة.

9. مركز تسوق كوروبارك بورصة

من أضخم مراكز التسوق في بورصة؛ يتألف من 3 طوابق فوق الأرض للتسوق والمطاعم وغيرها وطابقين لكراج السيارات تحت الأرض حيث يمكنها القدرة على تحمل حوالي 2500 سيارة، ويضم العديد من متاجر الملابس ذات الماركات العالمية المشهورة والأحذية والحقائب والمجوهرات وغيرها، لا يقتصر هذا المول على المحلات التجارية بل يوجد فيه قسم للتسلية والترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة كصالة البولينغ، وقاعة لألعاب الأطفال، وصالة سينما حيث تجذب الزائر إليها للقيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية، وإن أصابك الجوع ليس عليك سوى التوجه إلى احدى المطاعم أو المقاهي الموجودة داخل المول حيث يقدم أشهى المأكولات والمشروبات وبأسعار جميلة.

10. بازار تارلاباشي بورصة

وهو سوق من أسواق بورصة الذي يتميز بألوانه الرائعة الزاهية مما يجعله مقصدا لكثير من الزائرين حيث يتميز بأجوائه الرومنسية من حيث الألوان الزاهية والشوارع الالتوائية، ويقصده الزوار لقضاء جولة ممتعة فيه إضافة إلى شراء الحاجيات والمستلزمات المتوفرة من مواد غذائية أو منتجات طازجة ويتميز بأسعاره الرخيصة مما يجعل الكثير من الزبائن يتوافدون بشكل مستمر ويفتح كل يوم سبت.

11. indoor market hall

وهو افضل سوق في بورصة حيث يتوفر فيه أجود أنواع السمك والخضار والفواكه، وتتصف المنتجات فيه بنوعيتها المميزة، والأسعار تتراوح بين الغالي والرخيص حسب كل منتج وجودته ومواصفاته، وهو سوق منظم لعرض المنتجات، وأثناء وجود الشاري في السوق يكون من السهل انتقاء المنتجات الغذائية لأن هناك دقة في التنسيق والتنظيم، كما أن جميع العاملين في السوق من بائعين أو تجار أو عمال يتصفون برحابة الصدر، حيث يقومون بعملية البيع والشراء بكامل الذوق والأدب مما يجعل من الزبون زبونا دائما لهذا السوق.

12. كنت ميدان بورصة

يقع في وسط مدينة بورصة ويعتبر مجمع كنت ميداني من أضخم المولات في بورصة، حيث يضم 104 من الأسماء التجارية المشهورة بكل أنواعها المحلية والعالمية المتخصصة في عالم الأزياء التي تواكب الموضة، والتي تتفرد بتميزها من ناحية التصميم أو الألوان والزركشات، وأيضا يتوفر محلات لبيع الأحذية والحقائب بكافة قياساتها وكافة أنواعها من الجلد إلى القماش وبكافة الألوان المرغوبة، ولا يخلو الأمر من وجود تشكيلة واسعة للاكسسوارات ومستحضرات التجميل التي تتسابق إليها النساء بهدف إضافة لمسة من الجمال والجاذبية لمظهرهن الخارجي.

وللأحذية أقسام كثيرة تنوعت بحيث ترضي جميع الأذواق، فهو سوق متميز تجده في كنت ميداني حيث تعددت السلع فبالإضافة للملابس والأحذية والحقائب هناك أقسام خاصة بالإلكترونيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، كما يقصده الزوار بشكل دائم فهو كونه مركزا للتسوق لا بد من وجود المطاعم والمقاعد اللازمة لتمضية الوقت السعيد بصحبة الأهل والأصحاب للتمتع بجولة سعيدة في أرجائه، فإن كنت من هواة التسوق توجه إلى كنت ميداني لأن كل ما ترغب به متوفر وبأسعار مناسبة.

فيما سبق ذكرنا لكم عددا من أسواق بورصة الأكثر شهرة، والتي تتميز بتوفير كل ما يلزمكم من حاجيات ويخدم طلباتكم ويوفر عليكم عناء البحث عن مستلزماتكم، فالتجول في الأسواق متعة محببة فهي تعطي شعورا بالطاقة الإيجابية والمتعة بالإضافة إلى إيجاد كافة المواد اللازمة للمعيشة، وبها الكثير من الأسواق المختلفة؛ نتمنى ان تقضوا فيها أسعد اللحظات.