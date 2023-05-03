أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للشباب

تعد اسطنبول الخيار الأمثل لعمل جولة سياحية مميزة للشباب حيث قضاء أجمل الأوقات مع القيام بالعديد من الأنشطة المفعمة بالحيوية والنشاط كما يمكن لفئة الشباب تعلم الكثير من المهارات والتعرف على الكثير من المعلومات التاريخية والثقافية وذلك بجانب الأنشطة الترفيهية لذلك إذا كنت شاب وتبحث عن أماكن سياحية في اسطنبول للشباب فعليك متابعة السطور القليلة القادمة.

أماكن سياحية في اسطنبول للشباب

إذا أردت التعرف على الثقافات المختلفة واكتساب العديد من الخبرات وممارسة الرياضات المختلفة من ركوب الأمواج والصيد وتسلق الجبال مع التعرف على التاريخ العثماني والفنون والآداب داخل تركيا بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة الساحرة وعمل جلسات التأمل والاسترخاء فستجد كل ذلك في مدينة اسطنبول الساحرة ونذكر فيما يلي أهم أماكن سياحية في اسطنبول للشباب.

1- ملاهي فيالاند اسطنبول

تعتبر أكبر مدينة ملاهي في تركيا وتقع في منطقة أيوب وهي الخيار الترفيهي الأول للعديد من الشباب الذين يحبون المغامرة وحب الاستطلاع ومن أهم المعالم السياحية في اسطنبول وتم إنشائها عام 2013 وتبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع وتحتوي على العديد من الألعاب الرائعة وتم تصميم تلك المدينة الترفيهية على أيدي أهم الخبراء على مستوى العالم والمتخصصون في هذا المجال وجدير بالذكر أنه تم مراعاة كافة معايير الأمن والسلامة الخاصة بالألعاب الكهربائية الصعبة.

2- بيت باريش مانتشو

إذا كنت من محبي موسيقى الروك فعليك بزيارة بيت باريش مانتشو وهو من أشهر مغنين الروك على مستوى العالم، ومنزل باريش مانتشو أصبح متحفاً كبيراً يخلد ذكراه ويعتبر من أفضل أماكن للشباب في اسطنبول حيث يأتي إليه عشاق الفن والموسيقى لقضاء وقتاً ممتعاً في مشاهدة مقتنيات هذا المغني الشهير وقد أسماه والده باريش تيمناً بالسلام وجدير بالذكر أن أعماله تم ترجمتها لأكثر من لغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية والعربية وغيرها.

3- مقهي السليمانية اسطنبول

بعد جولة صباحية حافلة يمكنك الذهاب في المساء إلى أفضل أماكن السهر في اسطنبول وتعد مقهى السليمانية من أشهر المناطق السياحية الشهيرة بجوار مسجد السليمانية ويمكنك وأنت تجلس على ذلك المقهى الاستمتاع بالجاب الأوروبي والجانب الآسيوي ويوفر المقهى إطلالة رائعة على مضيق البوسفور مع قضاء وقت ممتع بصحبة الأصدقاء كما يوجد بجوار المقهى عدد كبير من المطاعم التي تقدم الوجبات الشهية والرائعة.

4- شاطئ جدا بوستان اسطنبول

يعتبر شاطئ جدا بوستان من أفضل أماكن في اسطنبول للشباب والتي يمكنك قضاء أفضل الأوقات فيتميز الشاطئ بمياهه الزرقاء الصافية ورماله الذهبية ويحظى الشاطئ بشهرة كبيرة جداً بين الزوار العرب والأجانب ويتكون من ثلاثة شواطئ اثنان منهم تابعان للبلدية في اسطنبول والآخر شاطئ خاص ويصل مجمل طول الشاطئ إلى كيلو متر مربع ويمكنك ممارسة جميع الأنشطة الرياضية من ركوب الأمواج والسباحة وممارسة الغوص مع وجود الكير من الخدمات مثل غرف تبديل الملابس ويوجد بداخله مقهى ومطعم يقدم أشهى الأكلات.

5- متحف رحمي كوج

إذا كنت من محبي التعلم واكتساب الخبرات الثقافية فعليك بزيارة متحف رحمي كوج باسطنبول ويعد ذلك المتحف من أهم المتاحف العالمية حيث يوجد بداخله مراحل تطور وسائل النقل والمواصلات والكثير من الاختراعات المتعلقة بالصناعة وأدوات الاتصال والأجهزة الالكترونية ويقع المتحف في ضاحية هاس كوي على أطراف القرن الذهبي كما يتضمن المتحف وسائل النقل من قطع بحرية قديمة وبعض هياكل الطائرات بالإضافة إلى معرض لوسائل النقل الجوي قديماً ويعد مقصد لهواة التكنولوجيا والأدوات القديمة من الشباب ويعتبره البعض من أهم المعالم السياحية في اسطنبول.

6- نادي الخيول في اسطنبول

إذا كنت تبحث عن أماكن سياحية في اسطنبول للشباب فعليك بزيارة نادي الخيول باسطنبول فستقضي وقتاً ممتعاً للغاية إذا كنت من هواة ركوب الخيل والتنزه به قليلاً وقضاء جولة رائعة بين الخضرة والطبيعة الساحرة ولا يقتصر الأمر على الركوب والتنزه بل يوجد داخل النادي أماكن للتعليم والتدريب على الفروسية لتصبح من المحترفين في رياضة ركوب الخيل كما يمكنك بعد ذلك الدخول في المنافسات العالمية كما يقدم النادي خدمات أخرى مثل الاحتفالات الخاصة بالمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد ويقع نادي الخيول في القسم الأوروبي في منطقة ساريير في شارع هداية.

7- قلعة الأناضول

من أهم المعالم السياحية في تركيا وتعتبر الخيار الأول والأهم ممن يحبون القيام بجولات ذات الطابع التاريخي حيث توجد قلعة الأناضول في الجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول وتطل على أضيق نقطة في مضيق البوسفور وتم بناء تلك القلعة الحربية في عام 1395 ميلادياً على يد بازيد الأول وتتكون من مجسم مركزي وجدران خارجية وتعرضت بعد غزو اسطنبول للدمار وتم تحويلها إلى مستشفى عسكري ثم قامت السلطات التركية بترميمها عام 1991 وتم تحويلها لمتحف كبير ويأتي إليها السائحون من كل مكان في العالم لمشاهدة أحد القلاع الحربية القديمة والهامة على مر التاريخ.

8- حديقة فورستانبول

وتسمى بحديقة المغامرات مع مجموعة متنوعة من الأنشطة ذات الطابع المغامر يمكنك قضاء يوم ممتع ورائع بممارسة العديد من ألعاب المغامرة منها التأرجح وتسلق الجبال والانزلاق على الحبل وجدير بالذكر أنه لا يوجد رسوم على دخول حديقة فورستانبول لكن سيتم دفع على كل لعبة تريدها وتفتح الحديقة أبوابها طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء.

9- اكواريوم اسطنبول

وتعد من أهم أماكن سياحية للشباب في إسطنبول حيث أصبحت اسطنبول بفضل التنوع الثقافي وتنوع المعالم السياحية ملاذاً أمناً للسائحين وخصوصاً فئة الشباب واكواريوم اسطنبول هو أحد أهم الأماكن الترفيهية داخل اسطنبول حيث أنه من أفضل حدائق الحيوان البحرية على مستوى العالم وتقع على الساحل الجنوبي الغربي من مدينة اسطنبول ويحتوي اكواريوم اسطنبول على مجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية النادرة وأيضاً مع الاستمتاع بمنظر الأسماك الملونة فلا تخلو الرحلة من المتعة والإثارة والتشويق حيث ترى أسماك القرش بأنواعها المختلفة من خلال الزجاج ومراقبة تصرفاتها ورؤية أشكالها الغريبة.

10- أكوا دولفين اسطنبول

لا تستطيع زيارة اسطنبول دون الذهاب إلى أكوا دولفين لأن من أهم الخيارات الرائعة لقضاء يوم ممتع بالاستمتاع بالألعاب المائية المختلفة وتعتبر من أفضل الأكوا في العالم لوجود الكثير من الألعاب منها القوارب المائية والزلاجات الضخمة كما أنها تعتبر مناسبة لفئة الشباب في مختلف أعمارهم وتوفر عرض خاص للدولفين لمدة ساعتين مع أشهر المدربين العالمين وبها بعض الألعاب التي نوصي بها مثل قوارب التصادم ولعبة أكوا لب وغيرها الكثير من الألعاب المائية الممتعة.

11- حمام غلطة سراي

من أهم المعالم السياحية في تركيا ويعد الأشهر في التاريخ من بين العديد من الحمامات على مر العصور حيث تم بناؤه عام 1715 ميلادياً وتم تطويره أكثر من مرة لكي يتواكب مع متطلبات العصر إلا أنه لا يزال يحتفظ ببعض المظاهر الكلاسيكية التركية القديمة وتبدأ رحلتك داخل الحمام بارتداء الملابس الخاصة به من على البوابة ثم يدخل القسم الحار وفيه ما يشبه الساونا ثم يتمدد على المنصة ويبدأ الحمام ويحق للزائر عمل جلسات مساج خاصة والاستمتاع بجلسات البخار الخاصة وبعد الانتهاء من جميع الجلسات يمكنك الجلوس في مكان مخصص لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات الباردة والساخنة.

12- أكوا مارينا اسطنبول

من خلال بحثك عن أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للشباب فلا تهمل زيارة هذا المكان الرائع حيث يحتوي على مدينة ترفيهية متكاملة سيجد فيها الشباب متعة كبيرة فقد حازت أكوا مارينا اسطنبول على شهرة واسعة منذ إنشائها عام 2013 يوجد بها مسابح لمختلف لأعمار وذلك بجانب الزلاجات المتعددة والألعاب المائية المختلفة مثل القوارب المائية ورشاشات المياه ولا يقتصر دور أكوا مارينا اسطنبول على الألعاب المائية فقط بل يمكنك الاستمتاع بقضاء وقت على ملعب الجولف الصغير الموجود داخل الأكوا وأيضاً بين الحين والآخر يمكنك الجلوس أسفل الشمسية واحتساء بعض المشروبات وأكل بعض الأطعمة الطازجة مع الاستمتاع بالجو والطبيعة الخلابة.

13- شارع الاستقلال في اسطنبول

في جولة ليلية رائعة يمكنك التنزه والتسوق من أهم شوارع مدينة اسطنبول الساحرة فهو مكان مثالي للسهر حيث يوجد به جميع أنواع المتاجر العالمية والتي تبيع جميع المنتجات التي تبحث عنها بالإضافة إلى المطاعم الفاخرة والمقاهي وأيضاً فرق الموسيقى التي تعزف ألحاناً على ناصية الشارع في جو مبهج رائع أيضاً يوجد داخل الشارع العديد من السينمات ودور العرض الأشهر عالمياً مع وجود العديد من المولات التجارية والماركات العالمية والسر وراء هذا الشارع هو أنه يمتلك شهرة تاريخية واسعة حيث أنه يعكس بعض الآثار التاريخية من الأبنية القديمة الموجودة على جانبيه.

14- متحف الشمع في اسطنبول

من أشهر وأهم متاحف اسطنبول وهو مكان رائع يناسب نزهة رائعة للشباب ويوفر لك مشاهدة المشاهير من الفن والسياسة والرياضة على هيئة تماثيل من الشمع قد لا تفرقها عن الحقيقة متخذة كافة التفاصيل الخاصة بالوجه والجسم في كل شخصية.

15- متحف اسطنبول للفن الحديث

يتميز متحف اسطنبول للفن الحديث بإطلالته الفريدة والمتميزة على مضيق البوسفور ويضم المتحف مجموعة متنوعة ونادرة من الأعمال الفنية الحديثة من لوحات فنية لأعظم الرسامين على مستوى العالم ويستطيع الزائر رؤية التطور الخاص بفن الرسم من العصور الوسطي مروراً بالتاريخ الحديث ثم العصر الحالي وهو ملائم جداً للشباب ممن لهم ميول فنية وإبداعية كبيرة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم أماكن سياحية في اسطنبول للشباب مع وصف مختصر لكل مكان على حدة ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.