أفضل محلات الأثاث في اسطنبول تناسب جميع الأذواق

اختيار أثاث منزلك يبدأ من التدقيق في الاختيار، فهناك الكثير من محلات الأثاث ولكن ذوق الاختيار فيها محدود، بمعنى قد تجد متجر يقوم ببيع الأثاث الكلاسيكي فقط ، أو العصري فقط، وهكذا، فكرة التخصيص قد تكون غير مجدية، ولكن في محلات الأثاث في اسطنبول المشهورة على وجه الخصوص غالباً ما يكون هناك تنوع في الذوق، حيث تستطيع اختيار أثاث منزلك أو المكتب الخاص بك أو أي مكان بشكل أفضل، فالعاملون بالمكان مستعدون لمساعدتك، بالتالي الثقة في اختيارهم سوف تكون في محلها، ولا مانع من مشاركة الرأي في الاستقرار على الأفضل، لذا استعد لتتعرف على مجموعة من أفضل محلات الأثاث في اسطنبول خلال مقالنا.

أفضل محلات الأثاث في اسطنبول

جميعنا شاهدنا كم الفخامة والرُقي في الديكورات التركية من خلال المسلسلات التركية التي أصبحت منتشرة على التلفاز في كل منزل، لدرجة أن البعض ظن بأنها فقط للتصوير ولا يوجد مثلها في الواقع، لكن! الأمر ليس كذلك، حيث أنها جزء بسيط من عالم الأثاث التركي، وإذا سافرت إلى هناك سوف تجد محلات الأثاث في اسطنبول كثيرة جداً، وأغلبها تورد الأثاث إلى الخارج وليس فقط بالداخل، ما يميز الأثاث التركي أن كل ديكور تجد فيه إبداع عن سابقه، ولأن العدد كبير اخترنا لكم قائمة بها أشهر محلات بيع الأثاث في اسطنبول تمتاز بالرقي والتنوع في الديكور المعروض، أبرزهم مدينة الأثاث ماسكو وشركة مارينا موبيليا أثاث منزلي وغيرهم، مرفق مع كل متجر عنوانه ورقم الجوال الخاص بالمكان، ليصبح حلمك في جعل منزلك بتصميم أثاث تركي حقيقة وليس حُلماً.

1- مدينة الأثاث ماسكو

حجم هذا المكان كبير جداً وهو أفضل مكان لعرض الأثاث التركي والمفروشات التركية في العالم، لذا يستوعب كثيرًا من الأثاث والمفروشات ذات الذوق الرفيع، ولهذا يعد أفضل مدن أو محلات الأثاث في اسطنبول لبيع الديكور داخل اسطنبول وخارجها من أي دولة في العالم، في مدينة الأثاث ماسكو سوف تجد ما تبحث عنه من ديكور عصري وأنيق يُضفي على المكان لمسة سحرية، لا داعي للبحث عن طلبك لدى معارض الأثاث في اسطنبول لأن ماسكو يُقدم مجموعة معارض ومحلات في مكان واحد، وبأسعار مميزة، ويمكنك طلب الأثاث والشحن إلى بلدك أون لاين، ولأن الوقت لا يسعنا للتحدث أكثر دعنا نتعرف على عنوان المكان ورقم الجوال.

معلومات عن مدينة الأثاث ماسكو

عنوان المكان : مدينة الأثاث ماسكو 34490 _ مديرية باشاك شهير _ تركيا _ إسطنبول.

: مدينة الأثاث ماسكو 34490 _ مديرية باشاك شهير _ تركيا _ إسطنبول. رقم الهاتف: 00904441675+

2- محل أثاث WEYMO في اسطنبول

إذا كنت من محبي الديكور الكلاسيك أو تبحث عن أفضل محلات الأثاث في اسطنبول لمنزلك، فإن متجر الأثاث WEYMO هو الاختيار المناسب، حيث يمكنك طلب تصميم أثاثك على أيدي أفضل المصممين الخبرة في مجال تصميم الديكورات التركية، هذا المتجر لديه ميزة شحن الأثاث إلى أي بلد في العالم، بالتالي تستطيع التوجه المباشر نحو موقع weymomobilya.com الخاص بالمتجر، ومن ثم البحث في التصنيفات حول نوعية الديكور الذي ترغب فيه، أو اطلب تصميم خاص لك، ومن ثم أدفع القيمة وانتظر شحن المنتج إليك.

يُرجى الانتباه إلى مسألة تخليص أوراق الشحن لكي يصل إليك طلبك، حيث هناك بعض من العملاء لم يتمكنوا من الحصول على طلبهم في الموعد، بل تأخر بسبب عملية الشحن قد تبدوا معقدة بعض الشيء لبعض البلدان الأوروبية.

معلومات عن محل الأثاث weymomobilya

عنوان المحل : بجانب محطة مترو انفاق اسطنبول - طريق الموقع الصناعي - باشاك شهير 34490 / اسطنبول.

: بجانب محطة مترو انفاق اسطنبول - طريق الموقع الصناعي - باشاك شهير 34490 / اسطنبول. رقم الهاتف: 902126750249+

3- شركة مارينا موبيليا للأثاث المنزلي

أثاث المنزل هو أحد الأسباب المهمة التي قد تساهم في صفاء المزاج أو تعكيره، لذا اختار ديكور بيتك عن طريق محلات أثاث في اسطنبول لديها سمعة في هذا المجال، وبمقدورها أن تناسب شتى الأذواق، شركة مارينا موبيليا للأثاث المنزلي من الشركات المتقدمة في بيع الديكور المنزلي بآلاف الموديلات، وتُقدم مارينا موبيليا تخفيضات على أحدث الموديلات، الشركة تعتبر أفضل محل أثاث في اسطنبول نظراً لكونها تضم أكثر من قسم ديكور منزلي، كل قسم بمثابة محل منفرد بذاته داخل الشركة.

معلومات عن شركة مارينا موبيليا للأثاث المنزلي

عنوان الشركة : محطة مترو اكسراي - جامع إسكندر باشا - الفاتح 34080 - إسطنبول.

: محطة مترو اكسراي - جامع إسكندر باشا - الفاتح 34080 - إسطنبول. رقم الهاتف: 905348422108+

كانت هذه نهاية مقالنا حول أفضل وأشهر محلات الأثاث في اسطنبول، فسواء منزل أو مكاتب أو شركات ومصانع ستجد ما تبحث عنه في أحد تلك المحلات، مع العلم أنه يوجد محلات أخرى لكن كانت تلك أفضلهم، ووجب التنويه على أنه إذا كنت خارج اسطنبول وترغب في استيراد أثاث منزلك من أحد أفضل محلات أثاث في اسطنبول التي ذكرناها في المقال؛ لابد من الاطلاع على توقيت وصول الشحنة، بالإضافة إلى تخليص الأوراق المطلوبة حتى لا تتأخر شحنتك، فاختر الآن المحل الأنسب لك وجدد منزلك.