أفضل مكتبة عربية في اسطنبول مع العناوين

إذا كنت من محبي القراءة والمطالعة في تركيا، فلابد أنك تبحث عن أفضل مكتبة عربية في اسطنبول؛ حيث تعتبر مدينة اسطنبول هي الوجهة المثالية للعديد من الناس ممن يهتمون بالثقافة والتعلم، وهي من أفضل المدن التي تتمتع بوجود مجتمع عربي كبير فيها.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية المكتبات العربية في المدينة؛ حيث تُعد هذه المكتبات مصدرًا هامًا للإنارة والثقافة العربية؛ لذلك سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على أفضل المكتبات العربية في اسطنبول التي يمكن زيارتها للاطلاع على شتى أنواع الكتب والمطبوعات التي تغطّي مختلف الموضوعات في الأدب، التاريخ، والثقافة الشاملة، وغيرها من الموضوعات التي سنكتشفها سويًا.

أفضل مكتبة عربية في اسطنبول

تشتهر اسطنبول بقوّتها الثقافية والأدبية؛ حيث تأوي المدينة مجموعة كبيرة من المكتبات التي تخصص جزءًا كبيرًا من رفوفها للمؤلفات المكتوبة باللغة العربية، فإذا كنت من محبّي القراءة والاطلاع، فإليك قائمة بأفضل المكتبات العربية في اسطنبول، والتي يمكنك زيارتها للاستفادة من مخزونها الثري:

1- مكتبة إسام(مركز البحوث الإسلامية)

يعتبر مركز البحوث الإسلامية هو جهة بحثيّة مميزة تشرف عليها الدولة، وتضم مجموعة من الكتب الشاملة المكتوبة بالعربية والتركية والإنجليزية، وذلك بالإضافة إلى شتى المصادر الإسلامية، وكل ذلك بأسعار معقولة، وهذا من شأنه أن يمنحك فرصةً فريدةً لتوسيع مداركك، فإذا كنت من طلاب الدراسات العليا، تعال وانغمس في جو المركز البحثي، واستمتع بتجربةٍ علميّة ومفيدة بشكلٍ لا يوصف ضمن مكتبة عربية في اسطنبول مذهلة.

معلومات مكتبة إسام

عنوان المكتبة: Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Cd. No:38, 34672 Üsküdar، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Cd. No:38, 34672 Üsküdar، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 902164740850+

2- دار روائع الكتب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

إذا كانت تبحث عن دار نشر للتعاقد معها من أجل طباعة كتابك بأعلى معايير الجودة، فإن دار روائع الكتب هي الخيار الأمثل الذي يحل محل مكتبة عربية في اسطنبول بالتأكيد؛ وذلك لأنها تمتلك خبرة طويلة في مجال النشر والطباعة.

علاوة على ذلك، فهي توفر لك مختلف الكتب التي ستلبّي كافة احتياجاتك بما فيها كتب مكتبة جرير، ويمكنك طلب هذه الكتب أون لاين لتصلك بسرعة إذا كنت لا تمتلك الوقت الكافي لزيارة مقر المكتبة، كما تتميز المكتبة بوجود طاقم عمل في غاية الرقي.

معلومات دار روائع الكتب

عنوان المكتبة: Akşemsettin, Bab Naibi Sk. No:12, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Akşemsettin, Bab Naibi Sk. No:12, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905511661995+

3- مكتبة خطوه للكتاب العربي

مكتبة خطوة هي مكتبة عربية في اسطنبول توفر لك أفضل الروايات والكتب الأدبية والعلمية والسياسية بأسعار مناسبة، وهي تتميز بالجمال والهدوء والنظافة وموقعها المميز المطل على جامع الفاتح، كما أثنى العديد من الزوار على حسن استقبال القائمين على المكتبة وترحابهم الشديد، ولكن يعيب المكتبة محدودية الكتب وأنها لا تقبل الدفع ببطاقات البنوك.

معلومات مكتبة خطوه للكتاب العربي

عنوان المكتبة: Ali Kuşçu, Alikuşcu mahallesi, Haliç Cd. 5 A, 34091 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Ali Kuşçu, Alikuşcu mahallesi, Haliç Cd. 5 A, 34091 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905459164184+

4- مكتبة دار الخير الإسلامية

دار نشر يضم أروع الكتب الإسلامية بدءًا من المصاحف وكتب الفقه والدعوة وحتى الكتب التعليمية للأطفال، وكل ذلك بأسعار مناسبة، ستجد هناك ما يناسب اهتماماتك وتفضيلاتك ويضيف قيمة لمكتبتك الشخصية، ويميز المكتبة تواجدها في موقع مميز بمنطقة الفاتح وسط المدينة بالقرب من المتاجر والمطاعم الموجودة بالحي.

معلومات مكتبة دار الخير الإسلامية

عنوان المكتبة: Ali Kuşçu, Yavuz Selim Cd. No:48, 34083 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Ali Kuşçu, Yavuz Selim Cd. No:48, 34083 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 902126353278+

5- مكتبة سراي كافيه

وهي مكتبة مكتبة عربية في اسطنبول مثالية للاسترخاء بعد قضاء يوم طويل في استكشاف مدينة اسطنبول؛ وذلك لأنك ستجد نفسك وسط أجواء جميلة بين مجموعة واسعة من الكتب المناسبة لجميع الأعمار التي تقدم بأسعار مناسبة، يمكنك اختيار ما شئت من الكتب ومن ثم الجلوس لتصفحها أثناء الاستمتاع بكوب الشاي بالقرنفل المميز أو القهوة اللذيذة؛ ولهذه الأسباب فهي تعتبر من أفضل مكتبات عربية في اسطنبول للدراسة ولقضاء وقت الفراغ.

معلومات مكتبة سراي كافيه

عنوان المكتبة: Akşemsettin, Hüsrev Paşa Sk. NO:49/A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Akşemsettin, Hüsrev Paşa Sk. NO:49/A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905062977680+

6- مكتبة الأسرة العربية في اسطنبول

وهي واحدة من أفضل المتاجر التي توفر لك مجموعة واسعة من الكتب باللغة العربية، ستجد هناك كل ما تحتاجه بدءًا من الكتب الدينية، التاريخية، كتب الأدب، السياسة، إضافة إلى كتب التربية، كما تمتاز المكتبة بتقديم كتب للأطفال وكتب لتعلم اللغات وذلك علاوة على الكتب المترجمة للتركية.

هي مكتبة عربية في اسطنبول تتميز بموقعها الجيد في منطقة الفاتح الذي يسهل الوصول إليها، كما يمكنك طلب الكتب بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، أضف إلى ذلك أنها توفر لك أسعاراً رائعة لهذه الكتب؛ مما يجعلها الخيار المثالي لجميع القراء المهتمين باللغة العربية باسطنبول.

معلومات مكتبة الأسرة العربية

عنوان المكتبة: Akşemsettin, Hüsrev Paşa Sk. No:12\A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Akşemsettin, Hüsrev Paşa Sk. No:12\A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905319357131+

7- مكتبة وسم

ستوفر لك مكتبة وسم أعظم تجربة قراءة وتسوق دونًا عمن سواها من مكتبات عربية في اسطنبول؛ فهي تضم أحدث الإصدارات والمؤلفات التي من الصعب أن تجدها في المكتبات الأخرى وبأسعار معقولة، ولكي تتأكد من ذلك، يمكنك زيارة هذه المكتبة الواقعة في حي الفاتح، وستجد هناك جميع العوامل التي ستساعدك على القراءة بما في ذلك الدفء، الهدوء، وكذلك الموظفين الودودين والاهتمام الذي يمنحونه للزبائن، كما أن المكتبة تقبل الدفع بالفيزا.

معلومات مكتبة وسم

عنوان المكتبة: Akşemsettin, Halıcılar Cd. No:18, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Akşemsettin, Halıcılar Cd. No:18, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905511638225+

8- مكتبة الشبكة العربية في اسطنبول

مكتبة الشبكة العربية هي مكتبة لبيع الكتب العربية في اسطنبول، وهي تحتضن مجموعة هائلة من الروايات والكتب العربية في مجالات شتى؛ فهي تضم كتباً في الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والسياسة وغيرها الكثير من الكتب الأصلية والحصرية، لذا كن متحمساً لتجربة فريدة ومثيرة في البحث عن المعرفة والاطلاع على الحقول الجديدة.

ويتميز طاقم المكتبة بالرقي وحسن التعامل، أما عن الأسعار، فقد اختلف العملاء عليها؛ فبعضهم يرى الأسعار مناسبة وبعضهم يرى بأنها عالية، ولكن في جميع الأحوال هي مكتبة عربية في اسطنبول لا تقبل المكتبة الدفع إلا نقدًا.

معلومات مكتبة الشبكة العربية

عنوان المكتبة: Akşemsettin, Hırka-i Şerif Cd. No:20 D:17, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Akşemsettin, Hırka-i Şerif Cd. No:20 D:17, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905050935512+

9- دار الغوثاني للدراسات القرآنية

وهي دار نشر وطباعة تقع في منطقة الفاتح، وتتميز بأنها أفضل مكتبة للكتب العربية في اسطنبول فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم والقراءات، وقد تأسست في عام 1999، ويتم الإشراف عليها من قبل أبرز علماء القرآن الكريم، بما في ذلك الشيخ يحيى الغوثاني والشيخ أيمن سويد.

وقد نالت شرف طباعة القرآن الكريم لجميع مساجد المدينة، فلا تتردد في زيارتها والاستفادة من خدماتها، ستستمتع بالتسوق في أجواء المكتبة المريحة، وسيستقبلك فريق عمل دار الغوثاني بابتسامة وسيتأكدون من توفير كل ما يلزمك، كما يمكنك أيضًا طلب كل ما تريد من الكتب بأسعار معقولة لتصلك حتى باب المنزل.

معلومات دار الغوثاني

عنوان المكتبة: İskenderpaşa, Pazaryeri Sk. No : 22/A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

İskenderpaşa, Pazaryeri Sk. No : 22/A, 34080 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905418983688+

10- مكتبة خواطر للطباعة والنشر

تعد مكتبة خواطر وجهة مثالية للمثقفين والمهتمين بالثقافة العربية؛ حيث تتميز بتشكيلتها الواسعة من كتب الفكر، السياسة، السير الذاتية، وكتب الأطفال، وذلك بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الروايات العربية، وكل ذلك بأسعار مناسبة وهي لا تقبل الدفع بالفيزا، كما يسرنا أن نحيطك علمًا بأن مكتبة خواطر تتميز بجودة الخدمات المقدمة وحسن الاستقبال ووجود قاعة مخصصة للاطلاع والضيافة.

معلومات مكتبة خواطر

عنوان المكتبة: Hırka-i Şerif, Battalgazi Sk. No. 109/A, 34093 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

Hırka-i Şerif, Battalgazi Sk. No. 109/A, 34093 Fatih، وللوصول للمكتبة عبر خرائط جوجل اضغط هنا. رقم هاتف المكتبة: 905343882992+

وفي نهاية المقال، نكون قد انتهينا من تقديم قائمة من المكتبات التي بالتأكيد ستجد من بينها مكتبة عربية في اسطنبول تناسب احتياجاتك وتكون خير معين لك في رحلة البحث والتعمق في العلوم والمعرفة؛ وذلك لأنك ستجد كل ما تحتاجه في هذه المكتبات المتنوعة.