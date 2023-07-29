أفضل 5 أنشطة مميزة في مدينة أكوابارك أوردو

إن مدينة أوردو امتازت بسحر طبيعتها المهيبة والآسرة للقلوب، فهي تتمتع بالمناطق الخضراء الخلابة التي جذبت السائحين وأصبحت عامل هام في ازدهار السياحة بالبلد، علاوةً على الجبال والمعالم التراثية والمناطق السياحية التي تضمن للسائحين تجربة ممتعة لا مثيل لها في المدينة، وسكانها أيضًا، لا سيّما من رغب في قضاء عطلة ممتعة مع العائلة والأطفال بشكلٍ آمن لا يتخلله ذعر وقلق، فمدينة أكوابارك أوردو من المدن المائية الممتعة التي اشتهرت بتعدد أنشطتها، وما يمنحك قضاء وقت ممتع والاسترخاء في أماكن أخرى، في السطور المقبلة سنعرفكم عن كُثب عن المدينة.

أفضل الأنشطة في مدينة أكوابارك أوردو

إن أكوابارك مدينة أوردو من أجمل مدن الألعاب المائية في المنطقة، تضم عدد من المزلقات المغلقة والمفتوحة، وبأحجام مختلفة لتُناسب الأسر، وتساعدهم لتجربة ممتعة ومثيرة، ولم تقتصر المدينة على الألعاب فحسب، فثمَّة أنشطة فريدة يمكن عملها عند زيارتك للمدينة:

1- جولة استكشافية داخل المدينة

مدينة أكوابارك كبيرة وواسعة، عند الدخول لها تجد مسارات مختلفة تُتيح لك السير للاستمتاع بالهواء النقي، وممارسة رياضة المشي، كما لمُصطحبي أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فقد خُصص لهم مسارات مختلفة لإشعارهم بالراحة أكثر، وخلال الاستمتاع بجولة السير تستكشف أنشطة المدينة وتحديد الأكثر جذبًا بالنسبة لك.

2- الاستمتاع بالسباحة

لأن مدينة أكوابارك اتسمت بالمساحة الواسعة، فتجد فيها مسبح حُر كبير يُناسب الكِبار والأطفال وآمن عليهم، علاوةً على الألعاب المائية الصغيرة الممتعة، وجدير بالذكر لتمتع الزائرين بسباحة آمنة وشيقة فريدة، فقد عيّنت سباحين حفاظًا على صحة الأطفال والكِبار عند السباحة وضمان عدم تعرض أي أحد للغرق.

3- تناول أصناف مختلفة من الأطعمة الشهية

في المدينة ستجد أعداد مختلفة من المطاعم والكافيهات التي تُقدم للزائرين خدمة مثالية لهم، من تقديم ألذ أصناف الأطعمة، وأشهى المشروبات، كما رُغم أصوات الضوضاء الأطفال عند السِباحة إلا أن الكافيهات حافظت على الهدوء الذي يحتاجه الزائر عند احتساء فنجان القهوة اللذيذ.

4- الاستمتاع بالألعاب المائية

إن النشاط الترفيهي الأساسي التي تستقبل مدينة أكوابارك العائلات والأصدقاء من أجلها هو للاستمتاع بالتزحلق على الماء، والألعاب المائية المتعددة التي تمنحهم تجربة ممتعة للغاية، تُناسب الصِغار والكِبار فتقضي وقت فريد للغاية.

5- التقاط الصور التذكارية

سواء عند الذهاب مع الأصدقاء أو باصطحاب العائلة بالكامل فتحتاج إلى الاحتفاظ بصور التجمعات التي تكون تذكارية وفريدة، لذا يُمكن استغلال أوقات لهوّ الأطفال بالسباحة والتقاط الصور.

الألعاب المائية في مدينة أكوابارك

سينجذب المولعين بالإثارة إلى الألعاب المائية والمزلقات المختلفة التي تمنحهم تجربة ممتعة للغاية في مدينة أكوابارك، لا سيّما أن الخيارات متعددة في المدينة، فتتمثل في:

1- أكوا لوب

تحتاج في الإجازة الصيفية التمتُع والاسترخاء، وفي مدينة أكوا بارك ستستمتع باللعب بأكثر الألعاب المائية انتشارًا وإثارة، وبها تتخلص من الملل، وتُريح جسمك وعقلك عن العالم، فهي زحلوقة متعرجة ينساب عليها الماء ليقدر الأطفال والكِبار التزحلق حتى النزول إلى حمام السِباحة، وهي من الألعاب المائية الآمنة فتتمتع بالتجربة مع ضمان عدم الإصابة بمشكلة أو غيره، ولكن للخوف الذي ينتاب الصِغار من التجربة يُفضل اصطحاب أحد الوالدين معه.

2- قوارب البامبر

هي قوارب خشبية تُتيح للأطفال السباحة داخل المسبح، فهو صغير ولكن يُناسب طفلين معًا، فيشعر الآباء بالأمان خلال تجربة السباحة بالقارب، دون خوف، مع تعلِّيم الصِغار كيفية تحريك القارب.

3- الزحلوقة المائية

الزحلوقة هي اللعبة الأساسية التي تقوم عليها المدينة وتستقبل الزائرين للاستمتاع، ولاستيعابها لعدد كبير منهم فقد وفرت المدينة ثلاثة من الألعاب على مدار الساعة، وتُناسب الكبار والصِغار، لا سيّما أن اثنين منهم آمنين على الصِغار الذين يشعرون بالخوف من الزحلوقة الكبيرة الطويلة، مع المتابعة الدورية من السباحين للجميع حتى النزول لحمام السِباحة؛ للإسراع في عملية الإنقاذ عند حدوث أي مشكلة طارئة.

4- أنديجو

أنديجو ويف تُشبه العوامات الذي يصطحبها الأطفال خلال السباحة، للاستمتاع بالاسترخاء داخل حمام السباحة، كما هناك نوع آخر منها وهي القفز في الهواء الطلق، وتُناسب الأعمار من سن أربع سنوات حتى تسع سنوات.

مميزات مدينة أكوابارك أوردو

مدينة أكوابارك من أجمل المناطق السياحية في أوردو ؛ لِما توفره من خدمات وامتيازات عِدة جذبت فئة كبيرة من الزوار، من مميزات المدينة التي انفردت بها عن غيرها في أوردو:

ألعاب مختلفة للكبار والصِغار.

ساحات خارجية كبيرة للتجمعات.

أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مواقف سيارات بأجرة رمزية.

عنوان مدينة أكوابارك أوردو

تقع مدينة أكوابارك أوردو في منتصف المدينة، مما يسهل على الجميع الوصول لها دون عناء، لا سيّما في ازدحام السير في عطلة نهاية الأسبوع:

العنوان: Efirli، 52750 Pershembe / Ordu، Turkey.

أيام العمل: يوميًا.

يوميًا. موقع البارك على خرائط جوجل: اضغط هُنا.

مواعيد عمل مدينة أكوابارك أوردو

تستقبل أكوابارك أوردو تركيا الزائرين في مواعيد عمل محددة تقدم فيها خدمة مثالية، وتبدأ في فتح أبوابها للزائرين جميعهم في الساعة الحادية عشر صباحًا، وتقفل أبوابها في الساعة الحادية عشر مساءً.

أسعار التذاكر في أكوابارك أوردو

إن أكوابارك تُعدّ أجمل حديقة في أوردو لِما تضمه من خدمات مميزة، وأنشطة ترفيهية تمنح الزائرين تجربة مثيرة وممتعة، وهذا بأسعار مناسبة جدًا لسائر الأعمار:

الأطفال في عمر ثلاث سنوات: مجانًا.

مجانًا. من ثلاث إلى عشر سنوات: ٧٠ ليرة.

٧٠ ليرة. الفرد في عمر العشر سنوات فما فوق: ١٠٠ ليرة.

إن مدينة أكوابارك أوردو حازتّ على كثير من التعليقات الإيجابية من الزائرين؛ لقضائهم الوقت الممتع والآمن بداخلها مع العائلة، فهي من المدن المائية الواسعة التي تستوعب عدد كبير من الأفراد، عائلات كِبار منهم وصِغار، وذلك بأسعار مناسبة لسائر الفئات الاجتماعية، وخلال أوقات عمل مناسبة للإجازات كما أشرنا آنفًا تفصيليًا.