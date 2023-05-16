أفضل 10 أماكن ترفيهية في بورصة تستحق الزيارة

لطالما عرفت مدن تركيا بجمالها الساحر وتاريخها العريق وجذبها للسياح، ولعل مدينة بورصة واحدة من أهم المدن التركية من حيث تاريخها ومكانتها السياحية وطبيعتها الخلابة، وفي هذا المقال سوف تستعرض لك عدة أماكن ترفيهية في بورصة، من شواطئ وأسواق ومساجد وعدد كبير من الأماكن الترفيهية الأخرى التي تستحق الزيارة للتعرف على جمال المدينة وعراقتها، إذ تقع بورصة شمالي غربي تركيا في منطقة تعج بالخضار وتعد واجهة سياحية مهمة للبلاد، تضم عدد كبير من المعالم والأماكن السياحية المذهلة التي تستقطب الزوار من كل بلاد العالم، وللتعرف أكثر على الأماكن الترفيهية في المدينة تابع بقراءة هذا المقال.

أفضل أماكن ترفيهية في بورصة

تتعدد الأماكن السياحة التي يقصدها الزوار في مدينة بورصة بغرض الترفيه وقضاء أجمل الأوقات بين معالم هذه المدينة وأخذ الصور التذكارية للاحتفاظ بالذكريات المدهشة عن هذا المكان، فسواء إن كنت من عشاق عبق التاريخ والأماكن الأثرية أو كنت من محبي الأماكن العصرية والحديثة، وتبحث عن مناطق سياحية في بورصة ، فإن زيارتك لمدينة بورصة سوف تجعلك تحظى بفرصة فريدة لزيارة ما تفضله من أماكن للمتعة والترفيه، ومن خلال قراءتك لهذه السطور سوف تتعرف على أفضل أماكن ترفيهية في بورصة وجميع الأنشطة التي تستطيع ممارستها فيها إضافة إلى التعرف على أفضل أماكن ترفيهية للأطفال في بورصة، نذكر منها:

1- الشجرة التاريخية في بورصة

تعتبر الشجرة التاريخية العظيمة من أجمل الأماكن التي يقصدها جميع زوار مدينة بورصة، فهي من أقدم المعالم في المنطقة وأكثرها سحراً، تقع في مطلع جبل أولوداغ ويقدر عمر هذه الشجرة حوالي 600 سنة، فحجمها الكبير وأغصانها المتدلية التي تغطي مساحة واسعة جداً تتحدث عن هيبتها وجمالها وتعكس لنا تاريخ لأزمنة غابرة مرت، تم إقامة مقهى كبير تحتها للجلوس والتمتع بظلالها والنسمات العليلة التي تمر عبر أغصانها في فصل الصيف الحار، إذ يبلغ ارتفاعها 35متر مما أعطاها منظر مهيب وساحر، فمن يبحث عن أفضل أماكن ترفيه في بورصة أول ما يجب عليه زيارته هو هذه الشجرة التاريخية الرائعة.

2- برج الساعة في بورصة

ينتشر في تركيا العديد من أبراج الساعة في مختلف مدنها، أبرزهم برج الساعة في بورصة الذي بني عام 1860 خلال عهد السلطان عبد العزيز ويعتبر من أقدم الأبراج الأثرية في تركيا، يتميز بارتفاعه عن المدينة فعند الصعود إلى الطابق الأخير من البرج سوف تنبهر بإطلالة رائعة على المدينة والطبيعة الخلابة من حوله إضافة إلى وجود حديقة بوب هانة الجميلة أسفل البرج، يبلغ ارتفاع البرج 33 متر ومؤلف من ستة طوابق تصطف فوق بعضها بشكل مميز ومزودة بإنارة ساحرة في الليل، يحيط بالبرج العديد من المقاهي والمطاعم التي تتيح لك الجلوس لتناول الطعام وشرب كأس من الشاي مع إطلالة ساحرة على مدينة بورصة.

3- شاطئ جوزيليالي في بورصة

تعد الشواطئ من أهم الأماكن الترفيهية في المدن بشكل عام، وفي مدينة بورصة يوجد شاطئ جوزيليالي الجميل، يتيح لك الشاطئ الكثير من الأنشطة الترفيهية الممتعة للقيام بها خلال رحلتك إلى مدينة بورصة، كالسباحة وصيد الأسماك والمشي وممارسة الرياضة على الشاطئ، بالإضافة إلى انتشار الأكشاك التي تبيع المأكولات والحلويات على طول الشاطئ، ويوجد حوله الكثير من المطاعم والمقاهي الجميلة والمطلة مباشرةً على شاطئ البحر.

4- شاطئ كوتشوك كوملا في بورصة

يعد شاطئ كوتشوك كوملا في بورصة المكان المثالي لمن يعشق هدوء البحر والاسترخاء على صوت أمواجه، فهو شاطئ هادئ ونظيف ومن أجمل شواطئ بورصة فمن يبحث عن أماكن ترفيه في بورصة للاسترخاء والتمتع بالهدوء وجمال الطبيعة عليه زيارة شاطئ كوتشوك كوملا في بورصة لممارسة نشاطاته الممتعة كالمشي على الرمال الذهبية الدافئة أو بالقرب من الشاطئ، كما تتوزع المقاهي والمطاعم على امتداد الشاطئ، فإذا كنت ترغب برحلة ممتعة إلى البحر في مدينة بورصة كل ما عليك هو أخذ عائلتك أو أصدقائك والذهاب برفقتهم إلى شاطئ كوتشوك كوملا في بورصة.

5- السوق المسقوف في بورصة

خلال جولتك السياحية في بورصة سوف تحتاج للتبضع وشراء مستلزمات رحلتك، فماذا لو كنت تقوم بجولة التسوق في واحد من أجمل الأسواق التاريخية في المدينة وأكثرها شهرة وشعبية وهو السوق المسقوف في بورصة، الذي يتميز بطابعه التاريخي ومحلاته القديمة والأبواب الخشبية التي كانت سائدة في العهد العثماني، إذ يعتبر هذا السوق وجهة أساسية لجميع زوار بورصة لشراء مستلزماتهم كافةً إضافة إلى القطع التذكارية والهدايا، إذ يحوي السوق على الكثير من المحلات المتنوعة تشمل محلات الملابس والأقمشة والاكسسوارات من ذهب ومجوهرات وغيرها، كما يعد أماكن ترفيهية للأطفال في بورصة إذ يمكنك اصطحاب أطفالك إلى محلات الألعاب وشراء ما يحلو لهم، أما إن كنت تحتاج لبعض اللوازم المنزلية فيمكنك المرور بمحلات الأدوات المنزلية الموجودة في السوق، فالتسوق والتبضع من السوق المسقوف يعطيك متعة خاصة لذلك يصنف أماكن ترفيهية في بورصة.

6- جامع بورصة الكبير Grand Mosque

الجامع الكبير أو كما يعرف باسم مسجد أولو نسبة إلى جبل أولو، من أهم وأكبر المساجد في تركيا وأعظمها خلال عهد الدولة العثمانية بل وهوي أيضاً من أماكن الترفيهية في بورصة، إذ يصنف من المساجد التاريخية القديمة ويعتبر شاهد على عراقة المدينة وتاريخها العظيم، بني من قبل السلطان بايزيد الأول عام 1340 ميلادي ومازال إلى يومنا هذا مقصد للزوار والسياح من جميع البلدان الإسلامية حول العالم للتعرف على عظمة بنائه وطرازه المعماري الإسلامي الفريد، كما يحوي من الداخل على العديد من اللوحات الفنية المذهلة المخطوطة باللغة العربية والمعلقة على جدران المسجد، ويعكس الماضي الحضاري العريق للدولة العثمانية الإسلامية، يستقطب أعداد هائلة من السياح كل عام من عشاق عبق التاريخ لجماله وسحره.

7- المسجد الأخضر Yeşil Camii

يعتبر الجامع الأخضر في بورصة أحد أهم معالم السياحة في المدينة، فهو ليس مجرد مسجد عادي بل معلم تاريخي يتحدث عن الفن العمراني العريق ويعكس صورة للعظمة والقوة التي تمتعت بها الدولة العثمانية خلال فترة الوحدة، بني عام 1420 ميلادي على يد السلطان محمد الأول، يضم الجامع قبتين ومأذنتين، ويشكل واجهة سياحية لمدينة بورصة، يزوره السياح للتمتع بجماله وعراقته الواضحة.

8- حديقة الحيوانات في بورصة

لا شيء ممتع أكثر من زيارة إلى حديقة الحيوانات والتعرف لأول مرة على أنواع جديدة من الحيوانات البرية المتنوعة، فحديقة الحيوانات أكثر أماكن ترفيهية في بورصة، يقصدها جميع زوار المدينة وسكانها خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال فصل الصيف للحصول على فرصة لرؤية الحيوانات والتعرف عليها عن قرب، ولعل الأطفال هم أكثر من يفضل هذا النوع من الرحلات لما تحمله من متعة وإثراء ثقافي حول أنواع الحيوانات البرية والنادرة، والتي توفر لهم حديقة الحيوان في بورصة بيئة صحية ومحمية طبيعية، افتتحت الحديقة عام 1998م وتقدر مساحتها حوالي 200000 متر مربع تضم مختلف أنواع الحيوانات كالزرافات والنمور والذئاب وحمار الوحش وعدد كبير من الطيور المميزة، كما أنها مؤمنة ومجهزة لحماية الزوار، وفيها مختصون لإرشادهم حول الأنواع الموجودة في الحديقة.

9- ملاهي لونا بارك بورصة

مدينة ملاهي مليئة بالمتعة والترفيه للأطفال وجميع أفراد العائلة، تتميز بوجودها داخل الحديقة الثقافية وتحوي على كافة الألعاب الكهربائية المسلية بالإضافة إلى وجود أكشاك متوزعة تبيع الحلوى والمثلجات، فهي أظرف أماكن ترفيهية في بورصة لأخذ أطفالك وقضاء وقت رائع من المرح واللعب، كما يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي لتأمين جولة متكاملة من التسلية.

10- متحف مدينة بورصة

يجمع متحف بورصة بداخله تاريخ لمدينة بأكملها بما تحويه من عراقة وأصالة وتميز، كما يربط بين ماضي هذه المدينة وحاضرها، ويعد أماكن ترفيهية في بورصة لما يقدمه من فرصة مميزة للتعرف على التراث التركي الغني، بالإضافة إلى ذلك يعرض بداخله الكثير من المنحوتات اليدوية والسجاد الفاخر يدوي الصنع وكذلك التحف الفنية الفريدة التي تعكس رقي الماضي الذي مر بهذه المدينة، يتألف المتحف من ثلاث طوابق تؤرخ سبعة آلاف سنة مرت على التاريخ العريق لمدينة بورصة التركية، لذلك لا يمكن إنهاء جولتك السياحية إلى مدينة بورصة من دون المرور إلى متحفها الشهير والتمتع بعبق التاريخ الذي ينبعث منه.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لك نظرة شاملة عن أفضل أماكن ترفيهية في بورصة من مساجد وأسواق وشواطئ وغيرها، بالإضافة إلى معظم الأنشطة الترفيهية المميزة التي لا يجب عليك زيارة المدينة من دون القيام بها والتعرف على ما تخفيه هذه المدينة من جمال وتاريخ عريق، لذلك رحلتك إلى هذه الأماكن برفقة عائلتك وأصدقائك ستكون رحلة مميزة تتذكرها طوال حياتك.