أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان

لطالما كانت اسطنبول مكاناً مميزاً لقضاء أجمل الأوقات بما تمتاز به من جمال ورومانسية جعلتها من أجمل الدول في العالم، فإذا كنت تريد قضاء أجازة زواج مميزة أو إقامة حفل زفافك؛ فبالطبع أنت في المكان المناسب، فهناك ستجد أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان والتي تعتبر من أفضل الأماكن التي يمكنك قضاء فيها أمتع الأوقات، ويتوفر في اسطنبول الكثير الفنادق والمطاعم الفاخرة والراقية، كما يمكن ممارسة أجمل الأنشطة هناك بدءًا من المشي على مضيق البوسفور وحتى التسوق في مولات المدينة وصولاً إلى الأماكن الليلية والاستمتاع بأجمل المناطق التي حتما ستبهرك.

أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان

إذا كنت تبحث عن وجهة شهيرة لقضاء شهر العسل أو لعطلة رومانسية، فلا تبحث أبعد من مدينة اسطنبول الجميلة في تركيا اسطنبول هي مدينة تاريخية رائعة تجمع بين الجمال الطبيعي والثقافي، مما يجعلها وجهة مثالية للعرسان الذين يرغبون في قضاء وقت ممتع ورومانسي في الخارج، حيث تضم اسطنبول العديد من الأماكن السياحية المذهلة التي يمكن للعرسان زيارتها والتمتع بجمالها وروعتها لذلك فهي واحدة من أفضل المدن التي تضم أفضل أماكن سياحية للعرسان في اسطنبول يمكنكم زيارتها، ومن أفضل الأماكن التي تضمها اسطنبول:

1- جزيرة الأميرات

تعتبر جزيرة الأميرات مكان مثالي لقضاء شهر العسل؛ نظرا لتمتعها بأجواء هادئة وجميلة يمكن للعرسان الاستمتاع فيها، كما يتوفر بالجزيرة أنشطة جميلة يمكن للعرسان ممارستها مثل السباحة والتزلج على الماء وتناول الوجبات الشهية في المطاعم المميزة على الجزيرة، كما يمكنهم زيارة القلاع القديمة والمتاحف والتجول في شوارع الجزيرة الرائعة وتعتبر الجزيرة من أهم أماكن السهر في اسطنبول .

2- تل العرائس

تل العرائس في اسطنبول هي مزار سياحي شهير يوفر إطلالة خلابة على المدينة، يمكن للعرسان الاستمتاع بجو ساحر وقضاء وقت ممتع في النزهة والتنزه بين الأشجار والزهور؛ بالإضافة إلى التقاط صور فوتوغرافية رائعة، كما يمكن الاستمتاع بالمطاعم الراقية والمقاهي المميزة لقضاء شهر العسل في اسطنبول بشكل مميز والاستمتاع ب أهم معالم اسطنبول .

3- فندق بالاس دوسوغنو

يوفر هذا الفندق إقامة مميزة للعرسان، حيث يعتبر فندق بالاس دوسوغنو الفاخر في اسطنبول من أشهر أماكن شهر العسل في اسطنبول، حيث يوفر غرفاً وأجنحة فسيحة ورومانسية مع إطلالات ساحرة على مضيق البسفور، كما يتمتع بأجواء مريحة وهادئة يمكن للعرسان الاستمتاع بالاسترخاء فيه وخاصة وجود السبا، وأيضا يوفر الفندق أفضل وأشهى المأكولات حيث الاستمتاع بالأطباق اللذيذة في المطاعم الفاخرة الخاصة به، كما يمكن للعرسان التجول في حدائق الفندق الجميلة وزيارة المعالم السياحية القريبة من الفندق.

4- مضيق البسفور

يمكن للعرسان الاستمتاع برحلة رومانسية في مضيق البسفور، حيث يمكنهم التجول على متن قارب خاص يقوم بجولات سياحية في المضيق والتمتع بمشاهدة المناظر الخلابة على طول الضفة وزيارة المزارات الشهيرة مثل قصر الدولما باهتشه وجسر البسفور، وبعد الانتهاء من الجولة يمكن للعرسان الاسترخاء والتمتع بوجبة عشاء رومانسية على متن القارب وتبقي رحلة مضيق البوسفور من أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان والمفضلة لدى الكثير منهم.

5- قصر توبكابي

يقع القصر في الجانب الأوروبي من اسطنبول، وهو يتميز بإطلالته الخلابة على بحر مرمرة ومضيق البوسفور الأمر الذي يخلق جوًا رومانسيًا للعرسان حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الجميلة، ويمتلك القصر حدائق خضراء رائعة وأماكن رومانسية مثل النوافير والأكشاك الخشبية مما يجعله مكانًا مثاليًا للتجول والاستمتاع بالإطلالات الخلابة، ويمكن للعرسان القيام بجولة في القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 15 والاستمتاع برؤية العديد من الأعمال الفنية الرائعة والمعروضة داخله.

6- قصر تشيراغان

يعتبر هذا القصر المهيب واحدًا من أكثر الأماكن الجذابة في المدينة والتي يمكن للعرسان زيارتها وهو من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول ، حيث يتميز القصر بموقعه الفريد الذي يطل على مضيق البوسفور، والذي يعتبر خلفية جميلة للصور الرومانسية التي يمكن للعرسان التقاطها، ويمكن للعرسان الاستمتاع بنزهة في حدائق القصر الخلابة والاسترخاء تحت أشجار الزان القديمة، كما يمكنهم زيارة متحف الفن الإسلامي الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنون والتحف الإسلامية الرائعة، وبعد ذلك يمكن للعرسان تناول وجبة خفيفة في مقهى القصر الرائع والاستمتاع بالإطلالة الخلابة على المضيق والجسر الذي يربط بين القارات الأوروبية والآسيوية.

7- ميدان تقسيم

هناك أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان مثل ميادين التسوق، ويعتبر ميدان تقسيم هو واحد من أكثر المواقع الشهيرة والمزدحمة في مدينة اسطنبول، ويعتبر المركز الحيوي للمدينة حيث يمتلئ الميدان بالمطاعم والمقاهي والمتاجر والمراكز التجارية والفنادق الفاخرة، ويقدم الكثير من النشاطات والأنشطة الترفيهية للعرسان، مثل تناول الطعام اللذيذ في المطاعم الراقية والتسوق في المتاجر الحديثة والزيارة إلى صالات الحفلات والنوادي الليلية كما يمكن للعرسان التمتع بمناظر المدينة الرائعة من قمة برج جالاتا، وهو برج اتصالات شهير يقع بالقرب من الميدان.

8- بازار البهجة

يُعد بازار البهجة في اسطنبول واحدًا من أكبر الأسواق التاريخية في العالم، حيث يضم البازار العديد من المحال التجارية التي تبيع الحرف اليدوية والتحف والأزياء التقليدية والحلويات التركية والتوابل، ويمكن للعرسان الاستمتاع بتجربة المشي في متاهة الأزقة الضيقة واستكشاف أسرار البازار وأيضا التسوق من المحال التي تعرض البضائع الفريدة كما يمكن للزوجين تناول وجبة خفيفة في المقاهي القديمة داخل البازار وتجربة شهر العسل في اسطنبول مع التنزه في هذا السوق التاريخي.

9- قصر دولما بهجة

يقع قصر دولما بهجة في منطقة بشكتاش في اسطنبول، ويُعد واحدًا من أشهر القصور التاريخية في المدينة ومن أهم أماكن شهر العسل في اسطنبول، إذ يحتوي القصر على حدائق خلابة ومعارض فنية ومقاهي تقليدية، مما يجعله مكانًا مثاليًا لقضاء أوقات رومانسية للعرسان كما يمكن للعرسان الاستمتاع بالتجول داخل القصر والتعرف على تاريخه العريق والاستمتاع بالمشاهد الخلابة للمدينة.

10- متحف الفنون التركية والإسلامية

يعد متحف الفنون التركية والإسلامية واحدا من أفضل متاحف اسطنبول ومن أهم أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان يمكنهم من خلاله التعرف على ثقافة تركيا ورؤية الحضارة الإسلامية العريقة، وهو متحف مذهل إذ يضم مجموعة كبيرة من الفنون والحرف اليدوية التركية والإسلامية، ويمكن للعرسان الاستمتاع بالتجول في القاعات المذهلة والاطلاع على الأعمال الفنية الرائعة.

11- متحف آيا صوفيا

يعد متحف آيا صوفيا معلم أثري شهير في اسطنبول، يعرض تاريخ الإسلام والبيزنطيين، ويقع في مبنى ضخم ومذهل يمكن للعرسان الاستمتاع زيارته والاستمتاع بالمشاهدة والتعرف على التاريخ العريق لاسطنبول.

12- متحف الحضارات الأناضولية

يقع متحف الحضارات الأناضولية في قصر إبراهيم باشا التاريخي في مدينة اسطنبول، وهو يعد واحدًا من أهم المتاحف في تركيا والعالم الذي يضم مجموعة كبيرة من الآثار والقطع الأثرية التي تعود إلى الحضارات الأناضولية القديمة، ويعرض المتحف تاريخ الحضارات القديمة التي نشأت في الأناضول؛ بالإضافة إلى توضيح تأثير هذه الحضارات على التاريخ العالمي.

13- متحف الرسم الحديث والمعاصر

يقع متحف الرسم الحديث والمعاصر في مدينة اسطنبول، ويعتبر من أفضل متاحف الفن في العالم حيث يضم المتحف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة لفنانين محليين وعالميين، ويستطيع الزوجان الاستمتاع بشهر العسل في اسطنبول من خلال القيام بجولة في المتحف والتعرف على الفن الحديث والمعاصر، كما يمكنهما حضور العروض الفنية والفعاليات المختلفة التي ينظمها المتحف.

14- مسجد السلطان أحمد

هذا المسجد العثماني الشهير يعد أحد أهم المزارات السياحية في المدينة، حيث يوفر للزائرين تجربة رائعة للاستمتاع بالتاريخ والفن الإسلامي، وقد تم بناء المسجد في القرن السادس عشر ويتميز بأربعة مآذن وقبته الجميلة المزخرفة بالفسيفساء الزاهية تمكن العرسان من التجول داخل المسجد الذي يضم أكثر من 20,000 من المصلين في وقت واحد مع مشاهدة الديكورات الداخلية الفخمة والسجاد الفاخر، كما يمكنهم الاستمتاع بمنظر بانورامي للمدينة من فوق منارتي المسجد.

15- حديقة جولهان

تقع حدائق جولهان في منطقة ساريير في اسطنبول، وتتميز هذه الحديقة باتساع رقعتها الخضراء كما تعد منطقة هادئة وجميلة تتيح للزوجين فرصة الاستمتاع بأجواء الهدوء ومشاهدة المساحة الخضراء والطبيعة الخلابة، كما يمكن للعرسان القيام بنزهات رومانسية والتمتع بالمناظر الخلابة والمياه الهادئة في البحيرات الصناعية؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوجين الاستمتاع بزيارة الحدائق الخلفية للقصر الأبيض، الذي يعد موقعًا تاريخيًا وسياحيًا مهمًا في المنطقة.

16- مطعم 360

هناك أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان لا يمكن أن تفوت أي زوجين يريدان قضاء شهر العسل في اسطنبول ومن أهم هذه الأماكن المطاعم، ويعد مطعم 360 في اسطنبول تجربة رائعة لتناول الطعام الشهي مع أجواء من الرومانسية للعرسان، ويتميز بإطلالته الرائعة على المدينة ويقدم المطعم قائمة طعام شاملة تضم أطباقًا تقليدية وحديثة، كما يوفر خدمة الشامبانيا والنبيذ لإضفاء لمسة من الفخامة على الليلة الرومانسية كما يحتوي المطعم على ديكور داخلي فاخر وعصري ويقدم خدمة العشاء الفاخر بتكلفة معقولة، ويعتبر هذا المطعم وجهة رائعة لقضاء ليلة رومانسية ولا يمكن للعرسان الزائرين لاسطنبول تفويت فرصة تجربته.

وبذلك نكون قد تعرفنا على مجموعة أماكن تشتهر بأنها أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للعرسان؛ فيمكنك الآن التخطيط جيدًا قبل السفر إلى اسطنبول ومعرفة الأماكن التي ستذهب إليها؛ نتمنى لكما قضاء وقتًا ممتعًا ومليئًا بالبهجة والسرور.